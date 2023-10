«Han mistet denne essensen som omringet figuren hans»: Da Eden Hazard ble fyrt opp for sin siste kamp

Den lørdagen mot Getafe overrasket Carlo Ancelotti alle: etter 244 dager startet Eden Hazard igjen med Real Madrid. Så det er umulig å gå glipp av dette møtet, noe som kan få ham til å ønske å fortsette karrieren litt lenger. Bortsett fra at ingenting egentlig gikk som forventet.

Hans siste bilde av ham som forlater banen etterlater fortsatt et bittersøtt minne. Hazard gikk av banen med ansiktet dekket på timemerket, under en fløyte som heldigvis ble skjult av applaus fra Luka Modric og Vinicius Junior. Mens han klappet, visste han at han hadde sprengt sin siste patron. Hendene til lagkameratene og treneren hans.

«Takk for alt», «en sprekk ledet av glede»: magasinet hyller Eden Hazard

«Han var god, men han manglet kamprytme. Og det var bra for en spiller som ikke spilte mye. Han bidro til laget.»Likevel bestemte Ancelotti seg for å rotere troppen sin til Champions League-semifinalens andre etappe i Manchester City fire dager senere.

baby «Han streifet rundt på Bernabeu-banen i 61 minutter.»

Sekunder før hans utgang, scoret Hazard et fantastisk frispark ved inngangen til den store boksen. En av hans fire resulterte i feil, og et av de få positive punktene i spillet hans. Også hans holdning, hans engasjement for dueller og hans pasningssuksess (18/19). For andre var Brynoise en påminnelse om at han ikke er den spilleren han en gang var.

Avis Marka Dermed lagets dårligste score: 4/10. «Han prøvde, men viste ingen følelse av fare. Han finner en plass til venstre men får fortsatt ikke sjanser.Skrev daglig, etterfulgt av konkurrenten SOM.Samme vurdering ble gitt av: «Han prøvde hardt og måtte til slutt kaste tilbake pasninger.»

Kritikken gikk videre i spaltene Marka. «Hvordan kan vi forklare at denne fotballspilleren var blant topp 3 i verden for ikke så lenge siden? Han mistet den essensen rundt imaget sitt da han danset rundt på de kompliserte banene i Premier League. Han vandret rundt på Bernabeu-banen i 61 minutter, og Ancelotti skulle lære av Hazard på venstre ving for å erstatte ham.Ta med Vinicius, den påståtte fotballspilleren.

Disse ordene var harde på den tidligere Djevelens situasjon, som ikke klarte å komme i toppform uten konkurranserytmen. Men de husket den generelle tenkningen til spanjolene.

Slutten på Eden Hazards karriere: Kjenner du karrieren hans godt? (QUIZ)