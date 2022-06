«Han overskred grensene»: Prins William, sint på broren prins Harry, ga en «liten sjanse» for kompromiss

I følge The Mail + «sørger» prins William over sin tapte bror. Forholdet mellom Harry og William er for tiden «underjordisk» fordi prins William mener broren hans har «krysset grensen».

Prins William vil «sørge» over sin tapte bror Mail +. Ifølge den britiske avisen skal Lord of Cambridge være venner «liten sjanse» De to brødrene kan i fremtiden gå på akkord uansett. I følge disse vennlige kildene til prins William ser det ut til at det en gang så nære forholdet mellom William og Harry eksisterer i dag. «I det minste.»

«Han [William] Tristhet for det han mistet og sinne for det broren hans gjorde endrer seg.»Sa en av vennene hans Mail +. «Han virkelig elsker Harry. Han føler at han har mistet den eneste personen som forstår deres merkelige liv, bortsett fra kona. Men han mener det er ting du ikke bør gjøre. Harry har krysset denne grensen 100 %.»Disse bevisene fortsetter.

William er også veldig prinsipiell og mener Harry har overskredet sine grenser.

På spørsmål om William noen gang trodde han kunne få kontakt med Harry igjen, svarte en venn Daglig post : «Det er et vanskelig spørsmål. Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Sannheten er at de må finne felles grunnlag på et tidspunkt. Men William er også veldig prinsipiell, og han tror Harry er utenfor grensene. Han ønsket ikke å bli dratt med inn i en offentlig krangel.Han ser hvor trist faren hans er, og det gjør vondt.Dette skaper kilden.

Ifølge denne kilden er William fortsatt på college mot Megan Markle. Lord of Cambridge ville virkelig vært det «Stor skuffelse» I et intervju med brorens kone, Oprah Winfrey i fjor, sa han at før bryllupet hadde Kate fått ham til å gråte – ingen annen måte – og hun tok til og med med blomster for å be om unnskyldning.

«Til tross for de mange provokasjonene, prøvde både William og Catherine å bevare freden mer enn de noen gang hadde følt.» Noen medlemmer av prins Williams følge hevder imidlertid at han gjorde det «Sikkerhet» Med lillebroren og han «Jeg vil alltid holde døren åpen for ham».

«Harry må velge en side»

Noen sa: «Harry har alltid vært veldig involvert i livet i kongefamilien. I ettertid har presset av at han og William levde som et snille par og jobbet sammen, satt mye press på ham angående forholdet deres. Det var ikke plass til å puste. Men Megan kompliserte ting. [Harry] På et tidspunkt ble han inspirert, hvor han måtte flykte og tro at han var et offer. Harry måtte velge en side – og det var bare én side han skulle velge. Men jeg kan ikke tro at disse to brødrene kan si noe om hverandre, noe som betyr at de aldri vil finne en måte å fikse ting på. De var veldig nære og har vært veldig nærme på å få det til.»