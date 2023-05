Han røper at han har trent med en annen kandidat gjennom hele konkurransen

Slutten på eventyret En flott kokk Til Sarika! Denne onsdagen 24. mai 2023 vant den unge kvinnen sin plass i den populære M6-konkurransen Sikt på den beste kokken I fjor måtte han forlate showet ved portene til semifinalen. til TelepensjoneringHun reflekterer over sin fantastiske reise i konkurransen og uttrykker sin overraskelse mens hun ser på Danny Tilbake i løpet, og avslører også at han hadde godt av hjelpen fra en tidligere kandidat …

Sarika ble utvist Toppkokk 2023 : «Jeg hadde allerede ringt vennen min for å fortelle ham at jeg er i semifinalen.«

Tele-pensjonering: Hvordan reagerte du da du fant ut at en kandidat skulle trekke seg og derfor ikke skulle være semifinalist, men kvartfinalist?

Sarika : Dette er en stor overraskelse. Er jeg hatet? Jeg tror det! I tillegg dagen før Jeg hadde ringt alle min partner og venner at jeg er i semifinalen. Sammen med andre deltakere, i hvert arrangement, Vi lurte på når de eliminerte ville komme tilbake. Det var flere uker, og vi sa til oss selv: «Å kanskje i dag.«Endelig, da Restaurantkrig Svart boks… På det tidspunktet sa vi til oss selv at de ikke kommer til å bringe tilbake en kandidat. Det glemte vi. Når vi kommer på settet er det bare tre av oss igjen, men vi ser en fjerdeplass, så vi sier til oss selv: «Men nei, det er ikke mulig!«Endelig ja.

Fortsettelse under denne annonsen

Du gjør Du forventet at det skulle være Danny ?

Da jeg forsto at en tidligere kandidat gjorde comeback, Ser frem til å se Karl Eller Jeremy, fordi de var de siste ut av konkurransen… Der ser jeg Danny og jeg tror han var den første ut og han blåste bort alle andre. Det er tydelig at han ikke er noen perler, som de sier.

Forstår du hva som ble kastet ut mot Danny (i motsetning til deg ble han ikke gravitert under rettssakene)?

Tankene mine var litt løsrevet fra det hele… ærlig talt, Jeg er ikke bitter eller skuffet over at jeg fikk sparken. Når jeg vet at jeg feiler, ser jeg opp på Hugo, Danny og Mathieu, og jeg hadde ikke på noe tidspunkt drømt om at jeg hadde kommet så langt. De er maskiner og det er fortsatt vanskelig å si til meg selv at jeg er en av de fire siste kandidatene En flott kokk. Med tanke på hvor jeg kom fra, er jeg selvsagt veldig fornøyd (ler).

Sarika Sor (Toppkokk 2023): «Takket være Bérangère Fagart klarte jeg å komme så langt i konkurransen«

Fortsettelse under denne annonsen

Klarte du å øve mellom opptakene?

Jeg trente gjennom hele turneringen, hver helg Berengere Fagard På restauranten hans Selune. Han var den første kastet ut, men jeg hadde en veldig god følelse med ham. Det er blant annet takket være henne at jeg har kommet så langt i konkurransen. Jeg kjente ingen i Paris, så jeg hadde ikke mulighet til å trene på kjøkkenet. Veldig raskt forklarte hun meg at restauranten var stengt på søndager, noe som var flott fordi jeg kunne lage mat der i fred. Hun bodde ikke langt fra hotellet vi bodde på og hver lørdag og søndag morgen leverte hun nøklene til meg og jeg dro dit alene og tilbrakte dagen min der.

Under elimineringen din sier du det Paul Piret Til deg»Gjør vanvittig bra«, hva ga det deg?

Jeg hadde et klikk da jeg byttet brigade (det gikk fra Philippe Etzebests team til Paul Pirets). Rumpa mi var varm og hadde jeg blitt eliminert, ville jeg angret lenge Så jeg ga litt oppmerksomhet. Chef Pirate var veldig flink til å hjelpe meg. Han gjenkjente mine egenskaper og feil veldig raskt. Han så at jeg hadde god smak, at jeg var kreativ, at jeg manglet selvtillit og hadde en tendens til å demonstrere teknikker som jeg ikke mestret. Stol på, og tøm tallerkenene mine for å komme rett til poenget. Han gjorde det også i hodet mitt utover det han gjorde på tallerkenen.

Fortsettelse under denne annonsen

Har du sett kokkene fra Adventure’s End?

Jeg møtte kokken Philippe Etzebest igjen fordi han var på vei gjennom Lille for en konsert. Han ønsker å komme tilbake i kontakt med sine tidligere kandidater og fortsette å høre. Jeg hadde muligheten til å diskutere fremtidige muligheter. Jeg har ikke sett Chief Pirate ennå. Jeg må dit når han er i Frankrike, men det er for komplisert. Han ga meg kontaktinformasjon og fortalte meg at jeg kunne kontakte ham når som helst.

Sarika, Paul Pirets team En flott kokk : «Å drive med TV er noe jeg liker!«

Hva er planene dine fra slutten En god kokk?

Jeg gikk fra trening til å bli kokk. I to måneder tok jeg kontroll over en restaurant som heter I Innbyggere (i Paris). Kortet er som meg, det er en mulighet til å snakke med folk som kommer for å spise og se meg på TV. Det er en første praksis som en narkoman kokk fordi jeg aldri har gjort det. Jeg elsker det, men jeg må klare å finne den rette rytmen for et sosialt liv, for det tar meg mye tid.

READ Ikke glem teksten: Belgiske Christopher utvist, Nakui hyller ham på Instagram Fortsettelse under denne annonsen

Vil du fortsette med TV?

Mange har kommentert til meg at jeg er veldig komfortabel. Noen ganger litt for mye (ler). Men fortsatt Dette er noe jeg ville elsket, ja. Hvis det fortsatt har med kjøkkenet å gjøre.

Hvilken kandidat støtter du til finalen?

Jeg ville naturligvis lene meg mot Hugo og Mathieu fordi vi delte så mange ting sammen. Jeg elsker Danny, han er en gullmann, men på dette tidspunktet i konkurransen har jeg bare delt en uke med ham.