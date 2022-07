Han ruller på bakken … uberørt: Neymar får straff etter latterlig simulering (VIDEO)

PSG avsluttet sin pre-season tour i Japan med stil med en tredje seier på tre kamper, med Neymar-Messi-duoen som slo dem 6-2.

Etter sine seire mot Kawasaki Frontale (2-1) og Urawa Red Diamonds (3-0), viste den franske mesteren nok en gang sin overlegenhet mot den 16. og første ikke-nedrykkede spilleren i J-League, og vil returnere til hovedstaden . God moral.

Nå er det tid for alvor for pariserne, som har sitt første stormøte søndag mot Nantes under Champions Trophy i Tel Aviv. Med dette møtet i tankene hadde Christophe Galtier bestemt seg for å stille opp en ellever som utvilsomt ville være den som skulle møte Kanariøyene i Israel.

Sammen med Messi og Neymar startet angriperen Pablo Sarabia scoringen med presisjonsscoringer (28.), Neymar (32. fra straffemerket), Nuno Mendes (37.) og Lionel Messi (39.). Brasilianeren N.10 leverte deretter et dobbelt århundre på serve innenfor en millimeter fra sin argentinske venn (59.).

Kylian Mbappe, suspendert for Champions Trophy, kom på den siste halvtimen og scoret en straffe (86.). Neymars bot var også kontroversiell på sosiale medier.

Brasilianeren ser faktisk ut til å være forfatteren av en veldig trist simulering der det ikke er kontakt mellom foten og motstanderens fot. Dette hindrer ham ikke i å kollapse og utgi seg for skarp smerte som en bonus.

Et salt, men logisk tillegg gitt det dårlige nivågapet mellom de to formatene. Nantes vil helt sikkert være helt annerledes og vente på pariserne med en fast holdning. Men for Caltier og hans menn er hovedsaken å perfeksjonere grensene og teste en angripende animasjon uten Mbappé og derfor uten et utpekt senter.

I motsetning til de to første kampene i Japan, frisket PSG-treneren opp de samme spillerne etter pause og fortsatte å vurdere troppenes selvmotivasjon. Gamba var et mareritt for Osaka, men en fryd for de 38 000 tilskuerne på Panasonic Stadium, som kom for å støtte laget deres like mye som de beundret de parisiske stjernene.

Mbappés spill (61.) gjorde situasjonen verre. Den eneste skavanken som ikke gledet Galtier: de to målene som ble sluppet inn av Gianluigi Donnarumma (Keisuke Kurokawa 34. og Hiroto Yamami 70.). Som i de to første møtene, er treveisforsvaret foretrukket av den tidligere Nice-treneren ennå ikke fullt utviklet og viser ikke alltid den beste roen.

Vi må vente på Champions Trophy og spesielt de første kampene i Ligue 1, i Clermont fra 6. august, for å fastslå alvorlighetsgraden av problemet. Men vandringen til den parisiske baktroppen kan bare oppmuntre sportsledelsen og fotballkonsulent Luis Campos til å få fart på rekrutteringen i dette området.