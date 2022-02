Han selger selskapet sitt og testamenterer bort nesten 3 millioner euro til sine ansatte | unormal

Den 15. desember bestemte Jean-Yves Glumineau seg for å samle 150 ansatte ved sitt produksjonsselskap for isolerglass, TIV, i Vendée. Målet er å fortelle dem to opplevelser. Den første: Beslutningen om å selge selskapet ble tatt etter 18 år ved roret. Det andre er det mest overraskende: presidenten bestemte seg for å takke sine ansatte og samarbeidspartnere ved å betale mer enn 2 680 000 euro i bonus.