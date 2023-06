Han siktet mot Champions League, og han valgte til slutt Saudi-Arabia – de siste overgangene

Andre portugisiske landskamp i Saudi-Arabia. Seks måneder etter Cristiano Ronaldo blir Ruben Neves med i Saudi-mesterskapet.

En attraktiv og lukrativ ny utfordring for Ruben Neves. Etter seks år i England har den portugisiske landslagsspilleren (41 landskamper) signert for Saudi-Arabia. Han forlater Wolverhampton for Al-Hilal. En overgang som ville gitt 55 millioner euro til den engelske klubben.

Ruben Neves flyttet fra Porto til Wolverhampton i 2017 og scoret 30 mål på 253 kamper i England. Ansett som en sikker innsats i Premier League, har portugiserne antydet at han vil forlate denne sommeren og har til og med uttrykt ønske om å spille i C1 neste sesong. – Vi får se hva som skjer, men det er klart at jeg vil spille i Champions League, sa portugiseren til Sky Sports forrige måned.

Til tross for interesse fra Barca, som fulgte ham tett, valgte Ruben Neves til slutt Saudi-Arabia, hvor han kunne bli med andre spillere fra Europa. Navnene på Kalidou Koulibaly, Bernardo Silva og Romelu Lukaku har blitt koblet til Al-Hilal de siste dagene.