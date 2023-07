Han skjulte morens død i mer enn 30 år for å kunne fortsette å motta militærpensjonen

Donald Felix Sambach, 65, fra California, har innrømmet å ha dekket over morens død i mer enn 30 år. På denne måten kan han fortsette å motta trygdeytelser og militærpensjonering.

Han har tjent 830.000 dollar (litt over 750.000 euro) de siste 33 årene. Han har selv tilstått forbrytelsen.

«Tiltalte innløste ikke passivt sjekker adressert til sin avdøde mor. Dette var en omfattende svindel som strakte seg over mer enn tre tiår og krevde aggressive handlinger og bedrag for å opprettholde ordningen,» sa Randy Grossman, statsadvokat for det sørlige distriktet i California.

Som USA Today rapporterer, overførte Donald Felix Sambach eierskapet av familiens hjem til seg selv kort tid etter morens død i 1990. Han beholdt morens bankkontoer og forfalsket signaturen hennes på noen dokumenter. På denne måten kan han få sin mors militærpensjon. Han åpnet lånekontoer hos flere finansinstitusjoner.

Donald Felix Sambach innrømmet i retten at han var forfatteren av alle disse fakta. Han gikk med på å betale tilbake 830 000 dollar han tjente. Han vil bli dømt til 25 års fengsel.