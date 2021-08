‘Han snakket for mye om sønnen min’: Navyfedre drept i Biden -bombingen i Afghanistan

Fedrene til to amerikanske marinesoldater drept i Afghanistan i forrige uke har uttrykt sin frustrasjon og sinne over Joe Bidens handlinger, den ene nektet å godta presidentens oppfordring, og en annen sa at samtalen hans “ikke gikk bra”.

Lance-korporal Jared Smiths far Mark Schmidts (20) og ansatt sersjant Darren Taylor Hoover Jr.s far, Darin Hoover, ble dypt bedrøvet da Biden undersøkte klokken på nytt på søndagens seremoni for å hente sønnenes kropper.

Biden så ofte på håndleddet, som både Schmidts og Hoover sa var den mest fornærmende gesten.

Jared Smits (t.v.) og Taylor Hoover er blant 13 medlemmer av det amerikanske militæret som ble drept i en ISIS-K selvmordsbombing på Kabul flyplass 26. august.

Mark Schmidts (t.v.) og Darren Hoover (i midten) vises på Sean Hannity -showet mandag

President Joe Biden ble satt i brann for å ha sett ut til å se på klokken hans søndag under en ‘kaofied bloody flytting’ på amerikansk jord av 13 amerikanske tropper drept i selvmordsbombingen i Kabul torsdag.

Under seremonien søndag testet presidenten klokken på nytt

“Når han testet klokken, skjedde det bare ikke en gang,” sa Hoover til Fox News -programlederen Sean Hanniti mandag kveld.

Det skjedde i alt som kom ut av flyet. Det skjedde i hver av dem.

De vil slippe hilsenen, og han så sist på klokken, 13, da han så på klokken.

Som far, ser på det og respektløs, vet du … ‘

Schmidts la til: ‘Jeg lente meg inn i sønnens mors øre og sa, jeg sverger til Gud, hvis han sjekker klokken en gang – det er sannsynligvis bare fire ganger.

Jeg kunne ikke se ham etter det.

‘Spesielt med tanke på tiden og hvorfor vi var der, syntes jeg det var det mest respektløse jeg noensinne har sett.’

Det amerikanske marinekorpset la ut et foto på Twitter søndag kveld av de flaggede urnene til brødrene deres som ble drept i selvmordsbombingen i Kabul torsdag.

Presidenten hadde hånden på hjertet da kroppene ble båret i en kiste innpakket i et flagg av tjenestemedlemmer på Dover flyvåpenbase i Dover, Delaware søndag.

President Joe Biden deltar på hedringen av likene til tjenestemedlemmer som ble drept i luftangrepene i Kabul søndag

Det er sant. Joe Biden sjekker klokken mens han høflig endrer personalet som ble drept på flyplassen i Afghanistan. Du kan se ham trekke i venstre hånd og trekke klokken ut under ermet, og så se på den. pic.twitter.com/M3QVzJbTIm – Nicholas Fondacaro (Nicfondacaro) 29. august 2021

Presidenten hilste på toppen av trappen før han gikk ombord på Air Force One søndag morgen

Presidenten gjorde et uanmeldt besøk til Dover Air Force Base i Delaware søndag formiddag da kistene til 13 tjenestemedlemmer drept i angrepet ble brakt tilbake til USA.

Han sto på brystet med høyre hånd da C-17 Globemaster fløy over ham med en serie flagginnpakket overførings kister.

Men under seremonien trekker Biden venstre hånd opp og ser på klokken nedenfor.

De 13 menneskene som ble drept torsdag var Navy Corpsman Max Sovi, hærsersjant Ryan Nass, og Marines Hunter Lopez, Riley McCullum, David Lee Espinosa, Karim Nikoi, Jared Schmidt, Deacon Page, Taylor Hoover, Humberto Son og andre.

Kroppene deres ankom Dover flyvåpenbase klokken 8.00 for en “cafeied evakuering”, et hellig øyeblikk for falne tropper for å vende tilbake til amerikansk jord.

Mark Schmidts, fra Missouri, ble skuffet over møtet med Python.

“I utgangspunktet skulle jeg ikke møte ham, men jeg følte at jeg skyldte sønnen min noen ord for å snakke om hvordan jeg følte det,” sa Schmidts.

‘Og det skjedde bare ikke riktig.

‘Han snakket mer om sin egen sønn enn han gjorde om min egen sønn.’

Bidens egen sønn, Pew, jobbet i Irak, og døde i 2015 i en alder av 46 år av en hjernesvulst.

President Pew og hans tjeneste blir ofte nevnt, og han forstår forholdet til militære familier og forstår følelsen av tap.

Hoover, fra Utah, sa at familien deres hadde bestemt seg for å avslå sjansen for å møte Pitton.

Darren Hoover (bildet) Familien hans avslo Bidens tilbud om å snakke med Hannitti

“Vi sa absolutt nei,” sa han til Hannitti.

‘Vi vil ikke forholde oss til dem, vi vil ikke ha ham, han vil ikke være i nærheten av oss.

‘Som familie bestemte vi oss for at vi ville være sånn.’

Begge fedrene hyllet sønnene sine, og Hoover – hvis sønn skulle reise hjem 15. september og ble pensjonist og giftet seg med sin forlovede ole e Nicole – beskrev dem alle som helter.

Hver av dem er en helt. Ingen tvil, sa.

‘Hver av dem er den siste.

De døde ved siden av dem sammen med sine brødre og søstre.

Gjør akkurat det de alle vil at du skal gjøre. Det beskytter dette landet. ‘