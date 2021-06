Han spiller med New Londons Don Pasco på den berømte norske baseballbanen

Norge – Norsk videregående skole var en gang en av de mest dominerende dynastiene i videregående baseballhistorie.

Tigrene spilte i mer enn 20 statsturneringer og hentet hjem 20 statsmesterskap, hvorav åtte var mellom 1981 og 1991, da skolen lukket dørene.

Justin Schultz og brødrene hans – Vance, Chad og Vaughn – har ti statsmesterskap i baseball mellom seg.

Nå, 30 år etter at Norge spilte sitt siste baseballkamp – South Clay vant klasse 1A-statsmesterskamp 7-4 i 1991 – vil Justin Schult dele den opplevelsen han spilte Norway High School Field Med sønnen, New London High School Jr. Cooper Schulde.

Tirsdag kveld i New London, da Justin Schult var assistenttrener og Cooper Schult var den første veiskille, fikk Shawn den muligheten, og spilte på banen assistert av Justin Schultz og hans brødre for å gjøre Norge til baseballhovedstaden i Iowa for tre tiår siden.

Med utelukket kamp – da kampen ble stoppet på grunn av lyn og kraftig regn, fire omganger senere, tok New London en ledelse på 10-2, tre løp mindre enn det offisielle spillet – det snublet ikke over Schultz ‘opplevelse.

“Jeg elsket det. Jeg kommer hit hvert år på ferie med besteforeldrene mine. Besteforeldrene mine bor her, og jeg har mange familier her. Cooper Schultz, som var 3-for-4, sa at han tok et par løp. “Jeg vet at faren min vokste opp her og spilte i dette feltet. Han gikk på videregående her, så det har funnet et spesielt sted i hjertet mitt. ”

“Det var gøy. Han spilte bedre,” sa Justin Schultz, som avsluttet sin 16. sesong som baseballtrener ved Southeastern Community College. “Jeg har sett ham spille litt på dette feltet på Town-laget, men det er litt annerledes enn i kveld., Han spilte hardt. Slik er en norsk bowler. “

Justin Schultz spilte for kjendiser Jim von Scook, Hvem var inkludert Iowa High School Baseball Coaches Association Hall of Fame Etter å ha ledet Norge til syv av de åtte statsmesterskapene. Van Scook satte en høy standard for sine spillere og lagene sine. De spilte spillet hardt, og de spilte det på riktig måte.

Justin Schultz har ført kvaliteten på von Scook inn i trenerkarrieren. I løpet av sine 23 år som baseballtrener har Justin Schultz 888 seire, inkludert 612 fra SCC. Lagene hans har aldri hatt en tapt sesong.

Schultz strever for å inspirere forventningene om fortreffelighet hos sønnen og lagkameratene. Tigers er 14-0 i starten og 10. i 1A-klassen.

Det var en mulighet for Schultz og hovedtrener Brad Helmerson å suge laget sitt i en liten nostalgi på et felt der hjemmelaget tidvis gikk bort i den korte enden av poengsummen.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Du ble forventet å gjøre. Du hadde en god parade da du (State) vant, og du fikk ikke mye hvis du fikk andreplassen. De bryr seg ikke. De forventer suksess, “sa han.” Det er spesielt. Mentaliteten til menneskene jeg vokste opp med og alle spillerne og samfunnet er spesiell. Det er vanskelig å forklare for folk når du blir eldre. Kulturen har endret seg litt i vår samfunnet. Men det er selvfølgelig en spesiell tid. Det er mesterskap og vi spilte mye bra baseball. “

“Jeg tror ikke barna våre vil forstå mye av Schultz-historien her,” sa Helmerson. “Jeg synes det er kjempebra at vi må gjøre dette. Jeg er glad vi var en del av det.”

Justin Schultz trekker for midtbanen, shortstop og Norge. I løpet av de fire årene siden 1987-90 gikk Norge 134-35 og vant 79,2 prosent av kampene sine. Tigers vant statsmesterskapet i 1987, 1988 og 1990 og ble nummer to i staten i 1989.

Da Justin Schult traff innetrening for New London på tirsdag, så han Cooper vandre rundt i veikrysset og fulgte i Justin fotspor for tre tiår siden.

“Han ber meg alltid spille hardt og konkurrere på alle baner. Han spilte slik, så jeg spiller slik. Han forteller meg hvordan laget hans var et dynasti, hvordan han spilte spillet på riktig måte,” sa Cooper Schultz. Det betyr mye. Han er popen min. Dette betyr at han kan spille her på banen og på fortauene. I hans fotspor. “

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Det er ingen tvil om dette. Jeg har vunnet mange baseballkamper på dette feltet, ”sa Justin Schultz.

Da Justin og brødrene hans spilte på samme bane siden 1981-91, hadde Schultz mange pårørende til å se spillet.

Det er en spesiell natt for far og sønn, et minne de vil verne om for resten av livet.

“De hadde mye suksess,” sa Cooper Schultz. “Mange vinnende baseballspillere kom ut herfra, vellykkede baseballspillere. Det betyr mye for meg å spille her og ha et vellykket spill i kveld.”

“Min kones foreldre og foreldrene mine bor i dette området,” sa Justin Schultz. “Foreldrene mine bor fortsatt på toppen av fjellet. Brødrene mine var her. Det er en spesiell kveld å leke foran alle i coopet.”