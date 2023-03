«Han spiste livet»: Denne belgieren tilbrakte 20 år med Stephen Hawking

Noen ganger er det bare én dør åpen. Som Thomas Herdag åpnet i 1998 i en av korridorene til Cambridge University. Det var der han først møtte Stephen Hawking. På det tidspunktet satt fysikeren, svekket av Charcots sykdom, allerede i rullestolen sin.

Den 23 år gamle belgieren, en fysikkutdannet ved KULeuven og en matematiker og kosmolog ved Cambridge vil aldri gi slipp på hverandre. I tjue år befinner de to seg i samme lidenskap. Omtrent de samme spørsmålene,Hvor kommer vi fra, hvor skal vi, og hva er vår plass i universet? Slike spørsmål var sentrale i arbeidet hans. Stephen Hawking er en av få fysikere som har latt seg lede av slike spørsmål«, forsikrer han til Daily.

«

— Det er det store spørsmålet.

Men det sentrale punktet for undersøkelsen av fysikkens underverk oppstår over opprinnelsen til verden. «Finnes det en stor arkitekt av universet? Det er det store spørsmålet. Det er hun som har fulgt oss i 20 år. Universet i sin fysiske tilstand er egnet for fremveksten av liv. Men endre ett datum og det blir sterilt.«

Men for fem år siden, da han ble syk, lot mesteren sin elev være alene med sin siste plikt. «Det er på tide å skrive en ny bok«, Hawking ble tilkalt kort før avreise. I en alder av 47, returnerte Herdock sin kopi. Tidens opprinnelse. Boken hans presenterer deres siste utvikling. «Jeg studerte Big Bang med Hawking. En ny evolusjon har blitt oppdaget der fysikkens lover utvikler seg gradvis før krystallisering. Fysikkens lover er et resultat av en evolusjon«, forklarer han til La Libre Belgique.

Ingen streik

Så belgieren var i stand til å stole på dette to tiår lange samarbeidet, komplisert av Hawkings tap av språk, i fravær av hans mentor, for bedre å transkribere filosofien til denne forskningen: «På ansiktet hans har han ti typer ja og nei, helt enig og helt uenig! Det ville vært for rikt uten et ord. Strategien min var å sette meg inn i skoene hans, møte det sorte hullet, big bang eller multiversproblemet. Men det var mulig fordi vi jobbet for 20 år siden; Jeg kjente ideene hans … vi hadde et felles språk.»

Resultatene av denne siste forskningen på par får KULeuven-fysikeren til å mimre: «Stephen Hawking, han spiste liv og fysikk. Hos ham er det 24 timer i døgnet, 7/7. Og jeg er ikke i streik«, nevner han først foran Daily Life-kameraene. I La Libre går han videre: «For meg er Stephen Hawking en av de ti største fysikerne i det 20. århundre. Han hadde en slags intuisjon om dype spørsmål, og hans geni var at han var i stand til å fange den intuisjonen på det matematiske språket i teoretisk fysikk og undersøke disse spørsmålene på en helt ny måte.»