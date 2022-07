Han sverget. På sykkel drar disse to vennene mot Norge

Jean-Marc Berthoud er tidligere direktør i Spar Saint-Louis. Sylvain Barudal, 31, er leder for et selskap i Luxembourg

Hvordan kom du på denne ideen til et sykkeleventyr?

Jean-Marc Berthoud: «Jeg har alltid likt smaken av innsats, sport, fjell, ski og selvfølgelig sykling. Dette prosjektet har vært i tankene mine en stund ettersom sønnen min Charlie har bodd i Norge i åtte år og jeg lovet meg selv at han skulle reise på sykkel! Men å forberede seg godt er komplisert når man utfører en krevende profesjonell aktivitet. Etter å ha gått av med pensjon siden begynnelsen av året, trodde jeg det var nå eller aldri! På den annen side, i dag, må jeg ta en liten omvei gjennom Tsjekkia, for min andre sønn, Lukas, jobber i Bisek, sør for Praha! Men det frustrerte meg ikke, tvert imot! »

Sylvain Baroudel: «Jeg kunne ikke høflig tillate min barndomsvenn å dra alene på dette farlige eventyret. Jeg elsker definitivt utfordringen fordi det er et ekstraordinært øyeblikk vi skal oppleve sammen, og jeg gleder meg til å komme meg ut! »

Hvordan forberedte du deg?

Jean-Marc Berthoud: «Mentalt var vi klare når avgjørelsen vår var tatt. Fysisk har vi forberedt oss på syklene i flere måneder, fem til seks turer i uken. Vi har også konsultert fora og folk som allerede har gjort denne typen sykkeltur: disse forskjellige opplevelsene er veldig verdifulle og har hjulpet oss mye! »

Hva slags sykkel vil du bruke og hvordan vil du bli innkvartert?

«Vi kjøpte spesifikke langdistansesykler. De er utstyrt med 5 lommer inkludert en på håndtaket. Siden vi er helt autonome, med telt, komfyrer og mat, en belastning på 13 kg per sykkel! Vi sjekket og det burde fungere! »

Hvor lenge planlegger du å fullføre turen?

«I Strava, en spesifikk programvare, definerte vi ruten vår i fem hovedetapper: Jura-Sedlice (Tsjekkia, 908 km), Sedlice-Crossing Tyskland (905 km, krysser Danmark (230 km), krysser Sverige til Oslo (660 km). ) ) og til slutt Oslo -Grimstadt (380 km) Vi planlegger å reise i gjennomsnitt 80 km per dag for å ankomme i slutten av august: dette vil ta halvannen måned å tråkke.»

Facebook: Jura/Tsjekkia/Norge sykkeltur