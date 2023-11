Han tilpasser den magiske musen sin for bedre bruk

Denne brukeren gjenoppfant designet til Magic Mouse. Faktisk unngår den begrensningene knyttet til Apple Mouse-lading.

Apples Magic Mouse har, til tross for sin ikoniske status, én irriterende feil: Den nekter å fungere mens den lader. Selv om dette har vært en spøk for brukere i årevis, har en uforferdet oppfinner bestemt seg for å ta saken i egne hender. Ivan Kuleshov har fullstendig redesignet sin Magic Mouse for å løse dette vedvarende problemet.

Siden introduksjonen i 2009 har Magic Mouse gått gjennom flere iterasjoner, men de deler alle én ulempe: manglende evne til å bruke den mens den lades. Denne vanskeligheten, som har skapt memes og vitser på nettet, har endelig funnet en provokatør i Ivan Kulesho.

Smart triks

I et innlegg på sosiale medier beskriver Kuleshov sin vågale transformasjon. Ved å flytte ladeporten til baksiden av musen, skapte han en 2.0-versjon av Magic Mouse som nå kan brukes under lading. Dette unike tipset gjør opplevelsen enklere for mange brukere.

Denne revolusjonen var imidlertid ikke uten estetiske konsekvenser. Den redesignede Magic Mouse får tykkelse og beveger seg bort fra den slanke designen som preget den originale musen. Det grunnleggende spørsmålet oppstår igjen: Foretrekker Apple design fremfor funksjon?

Dette funnet reiser igjen viktige spørsmål om balansen mellom innovativ design og brukervennlighet. Faktisk er det på høy tid at Cupertino-selskapet markedsfører en mus med en elegant design som ikke hindret dens bruk.

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og Instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og gode tilbud.

Få de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere Vår kanal.