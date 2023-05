Han tjener til livets opphold ved å selge spyttflasker: «Jeg trodde aldri at dette var mitt yrke…»

Latisha Jones, en 22 år gammel jente, har alltid ønsket å bli lege. En barndomsdrøm hun prøver å oppnå ved å studere biomedisinsk vitenskap på universitetet. Ved siden av studiene hadde hun, som mange studenter, en liten jobb som gjorde at hun kunne dekke utgiftene. Men det var før oppdagelsen av «den rette nerven» for å tjene mer penger.

Faktisk innser den unge kvinnen at folk kan betale mellom 300 og 1700 euro, noe som er ganske overraskende. Forespørsler som spytting, skittende laken eller klipping av negler er vanlige. Latisha ventet ikke lenge før hun bestemte seg for å selge spyttet sitt.

«Det hele startet som et lykketreff, og nå har jeg gjort det i fire år. Det begynte da jeg flyttet til Manchester på college og jobbet i Tesco… Jeg startet en fankonto og fikk noen rare forespørsler fra den. . Jeg har alltid visst at det fantes, men det er så enkelt. Jeg visste ikke at det var tilgjengelig» Den unge studenten forklarer Glass.

En person som selger spytt forteller nå at de har fått merkelige forespørsler fra noen personer. Han ble bedt om å stille med allerede slitte sportsklær, brukt badevann og tannbørste. Han sier at han var i stand til å betale ned all gjelden sin med denne nye satsingen. «Jeg hadde aldri trodd at det skulle bli min karriere, men det gjør meg glad. Jeg elsker det»Hun avslutter.