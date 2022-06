«Han var død og de slo ham brutalt og kastet ham fra en klippe» (Bilder)

Stein Knotwell (29) tilbrakte ferien med venner i Salo, hvor det viste seg å være et mareritt etter at en gruppe ble sinte.

Fredag ​​kveld, mens han nøt ferien i Salo med venner, ble Stein Knotwell offer for et uttrykk for hat. Voldelig angrep på 29 år gammel far jaget av en gruppe. Hvis han kom ut med alvorlige skader (med brukket hodeskalle og brukket arm) ville han vite at han hadde sluppet unna døden kort tid etter.







«Broren min ble jaget av en mengde lokalbefolkning og brutalt slått og deretter kastet utfor en klippe,» sier søsteren Bethan GoFundMe, som begynte å samle inn penger for å sende broren hennes tilbake til Storbritannia. «» Broren min var i stand til å reise seg og gå for å be om hjelp, til tross for livstruende skader. Uten den visste familien at Steins historie ville ha endt så tragisk.

Hvis Bethan snakker for broren sin i dag, er det fordi han trenger hjelp. «Stein har to brukne armer, hvorav den ene er et åpent brudd, en brukket kjeve, en brukket øyehule og en hodeskalle, et brukket kinnbein, en indre skade og så videre …» Vi forstår dette lett, Stein trengte flere operasjoner inngrep. Familien hans ønsker å sende ham tilbake til England, men dette kan bare gjøres over land, og det er ikke mulig å overføre ham med fly med tanke på den unge mannens skader. «Du må reise mer enn 18 timer med bil. Samle inn penger for å finne passende reise med medisinsk hjelp. ⁇

Dette er grunnen til at Bethan flytter himmel og jord for å finansiere brorens retur slik at han kan være omringet av familien i dette vanskelige øyeblikket.