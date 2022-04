«Han var veldig foraktelig og arrogant.»

Etter hard debatt kom to presidentkandidater, Emmanuel Macron og Marine Le Pen, tilbake til banen torsdag for å mobilisere styrkene sine og prøve å blidgjøre de som ikke hadde bestemt seg for den siste dagen av kampanjen.

Høyre-kandidaten, som gjentatte ganger har stått i defensiven under debatten, er i Hauts-de-France, hvor han gikk forbi Emmanuel Macron i første runde i fem disipliner. Og hun nølte ikke med å kritisere motstanderens oppførsel og kom tilbake til diskusjonen dagen før. «Hvis franskmennene stoler på at jeg velger meg på søndag, vil jeg være president for Sovereign and the Daily,» forklarte han foran en pressekonferanse denne torsdagen. «I går kveld var Emmanuel Macron, som var som meg foran meg, veldig foraktelig og veldig arrogant. Inkludert holdningen hans. Dette overrasket ingen franskmann som hadde opplevd denne arrogansen og forakten i fem år. ⁇

Å lære mer Macrons arroganse i ansiktet til Le Pen: «Gestene hennes viser hvor mye hun trakasserer ham» Stephen Bonard er en ekspert på gestanalyse. Han forsto gestene til Emmanuel Macron under debatten mot Le Pen onsdag kveld. Med en note: den avtroppende presidenten er ifølge ham mer arrogant enn han var i 2017. Klikk her for å finne en artikkel om LaMeuse

Før jeg fortsetter: «Jeg stiller for en andre periode i andre runde av presidentvalget. Denne debatten er et viktig øyeblikk i kampanjen. Jeg synes han holdt ut godt. Jeg synes jeg har utført en viktig oppgave som jeg har satt på meg. Først, avslør for franskmennene sannheten i Emmanuel Macrons balanse. Og for det andre å presentere prosjektet som var mitt. ⁇