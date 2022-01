“Han vil bli innledet av en liberaldemokratisk kandidat.”

Denise Ducarme (MR) deler ikke noen av stillingene til styreleder Georges-Louis Pouches, og han gjør det kjent. I et intervju med DH denne mandagen sa han at han allerede snakket om valget av en ny president, ledet av MR, på slutten av 2023: «enten vil en liberal-demokrat eller en liberal-sosial kandidat møte ham».

Spenningene innen MR var uforglemmelige. «The Crook affære» fortsetter å skape bølger innad i partiet. I et intervju med DH mandag kveld kunngjorde Denise Ducarme, den føderale nestlederen som tapte mot Georges-Louise Bouches under partiets presidentvalg sent i 2019, at hun allerede tenkte på regimet. Stillingen som partileder avsluttes i 2023.

“Jeg lover å opprettholde de mer populære, demokratiske verdiene, mot like muligheter, mot statens nøytralitet, mot beskyttelse av kjøpekraft. Verdier som alltid vil bæres av den liberale strømmen. Jeg ønsker å ta en date og fortell dem at det vil være en kandidat med.” Vil Denise Ducarme være kandidaten? “Det kan være noen andre. Vi vil bestemme sammen,» svarte han.

Den tidligere unionsministeren delte ikke noe av presidentskapet. “MR er ikke en høyrebevegelse, det er alltid en bevegelse fra sentrum til høyre,” forklarer Denise Ducarme til våre kolleger.