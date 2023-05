Han vil ikke bli returnert til adoptivfamilien sin, «hvis vi ga ham tilbake, kan det betraktes som en forbrytelse».

Alt endret seg for Olivier Leonard fredag ​​21. april: mens Eros gikk, stakk hans ett år gamle og åtte måneder gamle bokser av, for tredje gang siden han ble adoptert for et år siden, melder våre kolleger. fra La Voix du Nord. Den er kun utstyrt med en elektronisk brikke for å identifisere den.

Etter en uke med forskning oppdaget Olivier at hunden hans var blitt tatt inn av SPA Canche-Authie. Han drar dit for å hente Eros, men når han først er der, er det en kalddusj. «De forklarer meg på stedet at de ikke vil gi meg Eros tilbake. I i-cad ID-filen er han fortsatt på eiendommen til Terre de Boxer Association – i Yvelines – som vi adopterte ham fra i mars 2022.