Vi møtes for å presentere deg gratis spill tilbys første spill, Begrenset tid! Selvfølgelig, når du eier spillet, er det ditt for alltid! Denne uka, Fetter Gaming tilbyr kortspillet SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.

første spill

For de som ikke vet, abonnenter av tjenesten tilAmazon-Prime de har rett til mange tjenester for €49 per år. I tillegg til fordelene for forsendelser og dens video-on-demand-plattform (Prime video), har Prime-brukere også tilgang til første spillen tjeneste som tilbyr deg gratis spillinnhold.

📣 Gratis til 1. april 2022

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech Det er et kort- og rollespill. hvor du må lede en gruppe eventyrere i en fantastisk verden.

Spillet utviklet av spill med bilde og form og redigert av dundrende innleggutgitt i 2019, den er tilgjengelig iAmazon spill-app.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech er tilgjengelig gratis på Prime Gaming.

>> Gratis hos Prime Gaming Gratis her bare for deg.

Revidert og korrigert av Aquilae