Håndball: PSG Hand lanserer seriøse ting i Norge

Med Brandi men definitivt uten Hansen

Endelig er vi her! Etter en spesielt vanskelig gruppespill som ble nummer tre bak Keells og Barcelona, ​​begynner PSG siste etappe av Champions League i Norge mot Guy Elver (18:45 på Eurosport 2 og Eurosport Player). Denne 16. runden er ikke en veldig komplisert kamp for Paris, da det møter det sjette av åtte lag i gruppe A, som mister sin toppspiller Dominique Matteo som slutter seg til Paris neste juni. De norske spillerne har ikke vunnet en Champions League-kamp siden 28. oktober på det russiske laget Meshkov Priest.

På Paris-siden er den største bekymringen fraværet av den danske spillemesteren Michael Hanson til slutten av sesongen. I øyeblikket da han mistet beinet eller dør av flebitt med lungeemboli, vil den ikoniske spilleren til Paris Saint-Germain, den første troende i Paris-programmet, ikke lenger spille for de røde og blå. Dette er et stort tap for Paris, som kan stole på sin dyktighet, spesielt i en kamp med syv kamper og seks, eller dens pålitelighet når man tar en straffe.

Denne svært dårlige nyheten blir delvis oppveid av de gode nyhetene om ankomsten til Elohim Brandi, som ikke gikk langt fra den dårligste posisjonen under kampen 1. nyttårsdag. Den unge venstrebacken, som snudde mot Nancy, vil ikke være mye i syklusen til de franske mesterne, hvis mål alltid er å gå så langt som mulig i den største europeiske turneringen.

Møter mellom de to lagene

PSG og Elverum har møtt hverandre fire ganger i sin historie. Hver gang Paris vant.

Champions League 2019-2020 – Lagstatus: Elverum-PSG: 22-25

Champions League 2019-2020 – Lagstadium: PSG-Elverum: 31-25

Champions League 2020-2021 – Lagstadium: PSG-Elverum: 35-29

Champions League 2020-2021 – Lagstatus: Elverum-PSG: 29-44

