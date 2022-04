Håndball-VM: Forferdelig skuffelse for de blå, slått ut av Norge i finalen

På taket av Olympus, i august i fjor, trodde Blues at de ville sitte på verdens trone. Bedre enn Sverige i kvartfinalen (31-26) Så til Dance in the Half (23-22)Franskmennene avsluttet sin skandinaviske treenighet med et forferdelig nederlag i sin sammenheng, VM-finalen er på søndagMot Norge (22-29).

Men for å følge drømmeplakaten mellom de to beste lagene i håndball i dag på et stadion i Gronollers (Spania), startet alt som en drøm. Spillere til Olivier Crumpols. Til tross for at de var europamestere og bronsevinnere i Tokyo, var de hjelpeløse nordmennene sjanseløse i den første perioden, la oss huske.

Norsk transformasjon

Til tross for sine 32 år på stevnet, var den udødelige Alison Pino inspirasjonen med 7m kast på 3/3 i første akt. Fullstendig vellykket og ødeleggende. Fordi ugjenkjennelig Plaget av for mye blå sjalusi, Nordiques returnerte til garderoben med en – 4 (16-12). Så… så bom.

Alle spillerne på det franske laget, fra den blodige offensive divisjonen til bruksforsvaret, falt ubeskrivelig fra hverandre foran den til tider umulige Laura Glass. De visste bare seier fra starten av det høyeste konkurransenivået, og kollapset etter det forventede skandinaviske opprøret. Stillingen var 4-0 i starten, og de franske kvinnene jaget deretter ned scoringen. Det var for sent for Nze Minkos lag, og han kunne ikke ha sett for seg -8 to minutter (21-29).

«Vi så to forskjellige kamper. Vi hadde denne klare første perioden i forsvar eller angrep. Men til tross for vår fordel vet jeg ikke hva som skjedde. Nze Minko kommer til å angre etter kampen på TF1-mikrofonen. Vi var så skuffet. Vi bommet spillet vårt.(…) Vi måtte være optimistiske med tanke på fremtiden, vi hadde en flott reise utover alt.Vi ville ha ønsket å være annerledes.Men om noen dager håper jeg vi vil måle fremgangen vi har gjort. READ Norge stenger sin siste arktiske kullgruve og forvandler land til 'best forvaltet' nasjonalpark