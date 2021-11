Handler du på Spar? Et nytt konsept som når flere butikker i Belgia!

Scoopet gikk til Spar supermarked i Hilchteren. Til slutt vil alle SPAR- og SPAR Express-utsalgsstedene til Tongeren Børs kunne bestemme om de ønsker å delta i konseptet eller ikke. Det er allerede stor interesse blant de handlende!

Kort tid etter utbruddet av koronaviruspandemien i mars 2020, ble det klart at netthandel utviklet seg til en ny, større dimensjon. Hos Lambrechts tenkte de sammen på å sette opp en løsning for uavhengige forhandlere, slik at de kunne oversette tilbudet og spesialitetene sine på nettet.

Den lokale installasjonen og de detaljerte spydspissene til verkstedet danner den typiske karakteren til Spar-supermarkeder og minimarkeder. Derfor var det nødvendig under øvelsen å utvikle en løsning der butikker digitalt kunne markedsføre sitt eget sortiment, priser, samt leverings- og hentemetoder.

SPAR Lambrechts jobbet i arbeidsgrupper med frontend-design for en nettbutikk, datainnsamling og produktavbildning, programvareprogrammering for enheten og sammenkobling med det sentrale ERP-systemet og juridisk rammeverk.

I mellomtiden ble det gjennomført konsultasjoner med forhandlere som er medlemmer av SPARs styringsgruppe for å diskutere utviklingen under utvikling. Deres bidrag har absolutt bidratt til det nåværende resultatet.

Fra i dag kan du også Kjøpe i SPAR via www.sparonline.be.

Med konseptet med en nettbasert SPAR-butikk tilbyr Lambrechts distributørene av SPAR og SPAR Express muligheten til å svare på fremtidens digitale utfordringer!