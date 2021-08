Hanne Lippard: Language is Leather / Paul Heintz: Degrés Est – Ads

Åpning:

2. september, kl.

49 Nord 6 Øst – Frank Lauren



1 Bis Rue des Trinitaires

57000 Metz

Frankrike

Timer:

Tirsdag – fredag ​​14 – 18,

Lørdag – søndag 11 – 19

Tlf. 0033 0 3 87 74 20 02

info@fraclorraine.org

www.fraclorraine.org

Facebooks sosiale nettverk / Instagram

Han Leppard: Språket er skinn

Den norske kunstneren Hanne Lippard (født i 1984) bruker stemmen sin som hovedmateriale og utforsker de sosiale formene som styrer talen. Hennes arbeid, som tar form av lyd- og tekstbaserte installasjoner, undersøker lyd som et verktøy for frigjøring og fremmedgjøring i tider med overdreven kommunikasjon. Gjennom en gruppe arbeider samlet under tittelen lånt fra arbeidet til semiologen Roland Barthes Elskers brev: FragmenterKunstneren organiserer møtet mellom den besøkendes kropp, teksten og det offentlige rommet.

Kvinnestemmen har lenge vært assosiert med pleie (lyden av følelsesmessig eller huslig plass), innkalling (profeti, Pythie) eller hysteri. Med dagens samlede gjennomstrømning blir stemmen flettet sammen med maskinen, og går deretter inn i servicesektoren – i form av intelligent talepersonell som GPS, smarte høyttalere og telefonsvarer. I en tidsalder for tale anonymitet (Twitter, Instagram) og kunnskap (Wikipedia), seksuell fratakelse av kvinnestemmen (podcaster, dating -apper), blir sistnevnte adressert av Leppard på legemliggjorte måter. I sitt første store soloshow i Frankrike foreslår artisten et eksperiment i jakten på empowerment. Språket er skinn Den utforsker begrepet anonymitet, spydspissen for den digitale økonomien som finnes her sammen med besøkskonseptet. Hvordan kan man henvende seg til et publikum uten å bringe dem sammen til en homogen gruppe? Utstillingen ser også på å forene effektene og tillate maktesløsheten til menneskekroppen eller organet. Det fremhever ikke så mye anerkjennelse av kunstverket som av kvinnekroppen, på tidspunktet for den fjerde feminismebølgen. Han viser vår planlagte foreldelse, og inviterer Hanne Lippard til å revurdere galleriet som et utopisk rom, et rom med potensiell frigjøring eller modig plass Et rom som anerkjenner forskjell og fremmer dialog, i en verden der man må gi en stemme.

Hanne Lippard har nylig vist sitt arbeid i soloshow på KW, Berlin (2017), Kunsthall Stavanger, Norge (2018), Goethe Pop Up Institute, Minneapolis (2019), Furiosa, Monaco (2020), MUHKA, Anvers (2021). En konsert av Luci Lippard (Lucinda Dayhew & Hanne Lippard) 16. oktober 2021 vil fullføre utstillingen som det siste stykket.

Utstilling kuratert av Agnes Violeau. Det støttes av Office of Contemporary Art Norway, Norges utenriksminister og den norske ambassaden i Paris.

Paul Haynes: grader øst

Paul Heintz (født 1989) kombinerer fiksjon, virkelighet, mentale bilder og arkivdokumenter, og spenner fra installasjon til film og lyd. Uteksaminert fra Beaux-Arts de Nancy og Arts Décoratifs de Paris, Paul Heintz, invitert av Fanny Gonella for den syvende iterasjonen av det etterlengtede rommet grader øst, presenterer et undersøkelsesbasert prosjekt.

Ta George Orwells elendige roman 1984 Som et utgangspunkt var prosjektet kulminasjonen på en omhyggelig ledet realisering. Heinz, ledsaget av en etterforsker, publiserte en liten annonse i den britiske avisen solen Finn navnene på bokens hovedperson, Winston Smith. Artisten mottok svar fra 40 menn, hvorav seks gikk med på å møte ham. Utstillingen presenterer forskningsmaterialet for undersøkelsen og avslører prosessen – en samling notater, planer, speidingskart og undersøkelsesverktøy presenteres på paneler. Kopier av romanen vises, med kommentarer fra fem sporede Winston Smiths. Også på filmshowet Karakterforskjell Den ble produsert rundt de organiserte møtene til de med samme navn som ikke deler annet enn navn og fantasi.

En notatbok med sitater for anledningen har blitt utgitt som en begrenset utgave. En bok som dokumenterer prosjektet er utgitt av Éditions Extensibles (Paris).

arrangementer:

Konsert: Luci Lippard / Kükens

16. oktober, kl. 7-10.

Berlin-baserte Lucy Lippards (Lucinda Dayhew, Hanne Lippard) ensemble of no wave, Cowkins opptrådte veldig enkelt.

Skriveverksted med Poeten av Kimes, en afrikansk feministisk forfatter

20. november kl. 14.30-17.30.

Fra å skrive til å si ting høyt. Poesi som et verktøy for empowerment.

Foredragsprestasjoner: Lytt til samtalene våre

15. januar, kl. 16-18

Stem motretning i en paternalistisk kontekst. Med Caroline Dejoy, Camille Islert og Mathilde Leslie

Regissør: Fanny Gunilla

Kurator: Anias Fayouli

Generelle programmer: Justin Jan