Hans fantastiske historie om Frank Dubosk (video)

Valerie Lemarcier Som æresgjest Nikos Aliagos denne lørdagen, ” Innen 50 minutter

“Gjennom sin sjette film som regissør, ‘Alain’, spilte han hovedrollen, skuespillerinnen tilbrakte hele showet med programlederen. Mens hun forberedte seg på å gi ut rapporten for TV-filmen” The Last Part ” ble sendt på TF1 dette Manus ble manuset signert. Frank Dubosk, Programlederen benyttet anledningen til å spørre sin nye venn om tiden han tilbrakte med skuespilleren på skolebenkene. Til hans overraskelse avslørte skuespillerinnen for ham at deres første møte i ung alder til og med førte til flørting. “La meg fortelle deg en ting, vi hadde en flørt. Bare ett kyss. Jeg husker han var veldig hårete på brystet, selv om vi ikke var i form. Vi var 17 eller 18 … det var slutten på timen. எதிர்க Hun konfronterte den mest henrykte gjesten og kunngjorde.

Faktisk, lenge før de møttes på scenen og i filmsamlinger, møttes de to skuespillerne da de gikk på Rouen-konservatoriet for rundt 30 år siden.

Som en påminnelse vil historien om “Alin”, mest fritt inspirert av livet til Celine Dion, slippes på kino 10. november. Når det gjelder telefilmen «The Last Part», forteller den historien om en sønn som står overfor slutten av farens liv, med Frank Dubosk og Guy Mercant i hovedrollene, som sendes 8. november klokken 21.05. I TF1.