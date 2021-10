Hans fullstendig knuste restaurering sjokkerer fansen!

Mika endrer planer veldig raskt, og det er vanskelig å følge ham. Den siste er imidlertid det motsatte av sangen!

Hva sølte fluemikaen?

For femten år siden landet Micah -arrangementet i Frankrike. Med sitt usannsynlige snitt, sitt lyse smil og spesielt stemmesignaturen overrasket han mer enn én. I en alder av sosiale nettverk eller musikkstreamingsider er han også stolt over å ha solgt over en og en halv million eksemplarer av sin første Opus. Innvending Kunne ikke telle sangerens priser. Tross alt tilbeder publikum ham, og han returnerer dem. Imidlertid kan hans siste plan forvirre deg. Teamet vårt forteller deg alle detaljene om denne utrolige profesjonelle svingen.

Micah, en storebror i sinnet!

Den første store vinneren på Mika -laget var Kentji Zirak. Og White, hennes siste store vinner # மிகாதேம். Den som masker godt, det ender godt! Ku

Micah er den beste treneren !!! Ku https://t.co/Q2Yf6eKO4q – Jiun Song (@ JIEUNSONG2) 6. juni 2019

Når Micah kommer på showet Stemmen, Som skal erstatte den berømte gitaristen Telefon, Louis Berdychnock. Lykke kom aldri alene, så ble hans røde stol … Kentzie Zirk. Det navnet minner deg, ikke sant? For alltid vil vi aldri glemme latteren hans over talentene hans.

Fotografering er sjelden fra #Stemmen Sesong 8 ble avsluttet for vinneren #Witney, Og treneren hans Mika.#THEVOICEFINALE pic.twitter.com/QlNEmGAcYv – Fabian Randon (fabrandanne) 6. juni 2019

Med dette glimrende rådet skylder Whitney ham en takknemlighet. Også hun vil nå det første trinnet i Nikos Aliakas ‘telekrok-fase!

En retur til feltet

#TheVoiceAllStars 🚨 J-1

Laget vil ha 4 ferdigheter MixSounds ½ finale: Anthony Duma, Paul, Terence og Victoria Adamo

Deres plass i finalen er din Se deg live i morgen TF1 & MYTF1 All Voice er finalen på alle stjernene pic.twitter.com/hFojSSklsH – Stemme: Den vakreste stemmen (TheVoice_TF1) 15. oktober 2021

Å feire ti år StemmenE, Micah gikk med på å fungere som sin dommer igjen. Å se noen av ansiktene til de forrige skodder gir imidlertid balsam til publikums hjerter. Denne andre sjansen, å la den skli, er tvilsom! Smart og snedig, selvfølgelig, legger han små måltider i store for å slå håndflaten. For tiden, Innvending Det er foreløpig ukjent hva han vil gjøre etter å ha forlatt stillingen. Cross Fights Tsunami. Tenk at Jennifer nesten banket på døren. Etter at støttespilleren Al Hai gikk, låser han seg to ganger i skapet og nekter å forlate! Utrolig!

Et utrolig prosjekt

På sosiale nettverk forteller Mika bak kulissene i sitt daglige liv. Diskret om hans personlige liv, hans profesjonelle agenda er fullpakket. Og med god grunn. Sangeren har informert oss om at han starter en ny utfordring. CPT Trading. Hvis du ikke vet noe om dette ordet, Innvending Inviterer deg til å se videoen ovenfor. Dette burde gi deg mer informasjon! Vær trygg, dette er ikke farlig for helsen din. Butikkene som selger dem utvikler seg også med lysets hastighet. Tilgjengelig i kosmetikk eller mat, kan vi ikke lenger slutte å gå videre. Hva er dens rolle i denne bransjen som vokser?

På Instagram har Micahs annonse effekten av en P * MP. ” I dag blir jeg med på DIVIE Adventure, som lager CBD -baserte helseprodukter av høy kvalitet i Frankrike. “I Vær, han deler denne utrolige hendelsen med oss. ⁇ Under mine turer var jeg i stand til å innse fordelene med dette molekylet som gir en ny balanse i våre liv. “Ved å gå inn” Hovedstaden i divieparis, dette unge franske huset Han tror at hans berømmelse vil hjelpe ham å vokse. Hensikt ” For å gjøre dette til en europeisk standard innen cannabidiol og helsevesenet. ⁇

Micah er ikke et enkeltstående tilfelle

Hva synes du også om kombinasjonen av disse typene? Nylig kunngjorde Patrick Broel at han skapte den Kosmetikk basert på sitt eget merke olivenolje. Men hvor stopper de? Det er åpenbart at epidemien har hatt stor innvirkning på noen menneskers liv. Er hun ansvarlig for denne doble profitten? Så snart vi vet litt mer, vil vi gi deg beskjed. Fortsettes i neste nummerInnvending !