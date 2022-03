«Hans fysiske tilstand overbeviste ikke Ancelotti», «Eden er sint på italienerne»: Her er grunnen til at Hazard ikke spilte for Real Madrid

Overraskelse på Bernabeu denne søndagen. Klokken 23.00 er resultatet klart: Real Madrid er forbigått av FC Barcelona på alle områder. Det ligger i sentrum av den spanske hovedstaden. Kokende har Madrid-pressen vært høy siden mandag. Med den utpekte lovbryteren: Carlo Ancelotti.

På ti dager gikk den italienske treneren fra himmel til helvete mellom comebacket mot PSG og ydmykelsen mot Plugrana. Pressen klandrer ham hovedsakelig for ledelsen av hans reservister. Eden Hazard er hovedstedet i dette.

Denne onsdagen bestemte Marca seg for å utforske omstendighetene rundt angrepene på Gareth Bale, Mariano, Jovic og Eden Hazard. «Real Madrids nederlag i Classico illustrerer situasjonen til de fire elementene i laget som ikke er viktige for Carlo Ancelotti.», Dagboken begynner. Ifølge våre kolleger er italienerne ansvarlige, men soldatene er også skyldige. «Det er klart det er trenerens ansvar å ikke bruke dem. Men Carleto har mange grunner til å sparke dem ut hver uke.»

«Fare har en god holdning, men styrken er lav»

Da han ankom i fjor sommer, startet Ancelotti «frisk» med hvert element som utgjorde Real Madrids lag. Fare i forkant. Det er vanskelig å kritisere dem. De røde djevlene scoret 10 minutter på de første 12 kampene. «Over tid, av en rekke årsaker, fant treneren ut at disse spillerne ikke var de beste til å fortsette å hjelpe Real-laget.»Avisen lover.

For Jovic og Bale vises den respektive karakteren separat. Avtalen er annerledes for den 31 år gamle Prynois. «Hazard er en god fyr. Hos Valdebatos (red.anm. Real Training Center) elsker alle ham. Lagkameratene hans elsker klubbpersonalet. Han er vennlig og smilende. Spilleren hans laget ikke bølger, men hans fysiske tilstand stolte ikke på italieneren trener, som er grunnen til at han ikke spilte.»

Denne defekte fysikken er grunnlaget for at Hazard mistet sin startposisjon. «Ancelotti føler at han har mistet vertikaliteten sin, så han gir veldig lite bidrag til Madrids angrepsspill. Med en ustoppelig Benzema har han ingen plass hos Vinicius, Rodrigo eller Asencio. Ikke gi opp engang.»

«Farlig sinne på postmannen»

I denne strukturen er de røde djevlene de største taperne blant kaptein Merengus. Uunngåelig er forholdet mellom de to mennene nytt. «Som vi sa, Eden skapte ikke noe problem. Men han er veldig sint på Anjaloti. Han forstår ikke situasjonen hans på laget og mangelen på mulighet til å uttrykke seg.»

Journalisten Marga tar flere eksempler for å støtte poenget hans. «Hazard føler seg urettferdig behandlet av Ancelotti fra begynnelsen av året. Kulden mellom de to oppsummeres i gratulasjonsmeldingen etter cupkampen på Elsewhere.

Er det en mulighet for Hazard å endre denne (veldig) ubehagelige situasjonen? For Marca er sjansen null. «Hvis han ikke spiller, er det bare på grunn av tilstanden hans. Toget hans gikk da han startet mot Cadiz og Athletic i desember.» Det er klart at Eden var til sjøs. «Hver uke vurderer italienske ansatte situasjonen. Men det har ikke vært noe svar fra belgieren, som ikke har vært den samme siden ankelskaden 26. november 2019. Nok et eksempel på nederlag fra belgieren: selv om han signerte tre år senere har han fortsatt ikke spilt i en Classico.»