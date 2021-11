“Hans kommentar har fullført kroppen min”, “Queens of Shopping”-kandidat Revenge Christina Cordula | TV

I en TikTok-video kom Chloe tilbake til programlederens kommentar om seg selv i dybden. «Jeg ble knust av Cristina Cordulas kommentarer om kroppen min. Min bjelle, da jeg sa at det var en del av meg, skal jeg ikke skjule for deg at det var så vanskelig, på den tiden skammet jeg meg over meg selv. I dag er det en hevn på Instagram fordi jeg legger ut bilder med foldene mine. Jeg vil fortelle alle som følger meg at det er greit om de ikke har myk rygg, forklarer kandidaten. Videoen hans har fått mindre enn 180 000 likes.