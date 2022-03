Hans kritiske kjole fra det britiske monarkiet kåret til «årets kjole».

Folk og kongefamilien

Den tidligere skuespillerinnens ikoniske kjole ga henne en tittel.

Klær funnet på begge sider av Atlanterhavet med enestående entusiasme. 7. mars 2021 dukket Megan Markle og prins Harry opp for Oprah Winfrey og spredte sannheten deres om «Sussex» på Montvision. Og hertuginnen tilbød ikke noe.

Elegant og traumatisk

Den tidligere skuespillerinnen er i en kjole signert Georgie Armani Klær Spesielt CBS kom med rasistiske anklager mot visse personligheter i det britiske monarkiet. Det svartkledde rommet var fullt av småblomster av alle slag.

Armani-kjolen båret av hertuginne Megan av Sussex har blitt erklært som den beste kjolen i 2021. Motemuseet kaller det det beste navnet fra moteindustrien, legemliggjør dagens motestemning, reflekterer over fortiden og fanger fantasien pic.twitter.com/1pGHzDvE3F – Dame Alexis🎖️ MNOSL (rArchewellBaby) 22. februar 2022

» Det ble rapportert at hertuginnen valgte denne lotusformede kjolen på grunn av blomstens symbolske forbindelse med gjenfødelse, selvregenerering og åndelig opplysning og dens evne til å blomstre i vanskelige situasjoner.Leser nyhetsbrevet til Fashion Museum of Bath og magasinet Forbløffet. Museet gir tittelen «Klær av 2021» for sin virale, elegante og negative dimensjon. Utvalg skiller risiko (igjen).