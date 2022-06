Hans sjokkerende nye rapport kan gi ham en tredje rettssak mot Johnny Depp

Folk og kongefamilien

Skuespillerinnen ga sitt første TV-intervju etter at dommen ble forkynt.

(Ennå) dyrebare ord til ham. Halv stang offentlig mening, Hollywood-karrierepoeng, stor gjeld … Amber Heard tapte mer enn ett ærekrenkelsessøksmål i juni. Men Johnny Depps eks fortsetter å melde seg på farlig medieopplæring.

Baktalende kommentarer

Som Fairfax voldgiftsdommer er glad for å vurdere dommen «Urettferdig» Hun sa «I hvert ord i hans vitnesbyrd vil han stå til han dør.» Under intervjuet til «Today Show». Skuespillerinnen sa videre at hun ikke er sint på de 5 mennene og 2 kvinnene bak denne tunge avgjørelsen «Betalte ansatte» Av Superstar.

EKSKLUSIVT: Sier Amber Heard Savannah Kudri Hun står «sikkert» ved sitt ord. Savannah Kudri: «Er du sikker på vitnesbyrdet ditt og dine anklager om overgrep mot Johnny Depp?» Amber Hert: «Jeg vil stå ved hvert ord fra mitt vitne frem til min dødsdag.» pic.twitter.com/93p0CjqSfo – I dag (TODAYshow) 14. juni 2022

Ifølge juridiske eksperter kan denne nye rapporten få ham til en ny rettssak. «En person som republiserer eller ærekrenker ærekrenkende materiale skal bære det samme ansvaret som utgiveren av det originale ærekrenkende innholdet.» Vi leser i kommentarene rapportert av Madame Figaro. Advokater for Johnny Depp kan vurdere dette TV-intervjuet som en nyinnspilling. Vil den mektige Camille Vasquez slå til igjen? Fortsettelse følger