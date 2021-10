Hans skarpe og spisse mening om medlemmer av den britiske kongefamilien

Mennesker og kongelige

Den tidligere skuespilleren syntes det var vanskelig å støtte noen medlemmer som var “bestemt”.

Fra forlovelsen til “mexitten” varer eventyret i tre år, og det forutsagte eventyret skjer aldri. Mellom Megan Markle og den britiske kongefamilien, Hollywood og monarkiet, fant denne transplantasjonsoperasjonen egentlig aldri sted. I en ny utgave av boken hans, Megan: Hollywood -prinsessen, Skildrer Andrew Morton den skadelige situasjonen mellom de forskjellige hovedpersonene.

“Kald og misunnelig”

“Det var klart at Megan hadde irritert familien som følte at hun og Harry var vanskelig å håndtere.”Forfatteren argumenterer for at Sussex var målet EN “Konspirasjon mot dem”. Megan Markle, ifølge forskjellige rykter i gangen, noen ganger med tilnavnet “Tough Duchess”, ville ha tatt litt hensyn til noen av de “faste” personlighetene. “For sin del så Megan noen medlemmer – Verken dronningen eller prins Filippo – Kald og sjalu “, Han lover. Selv om det er vanskelig å administrere på organisasjonsnivå, forklarer dette hvorfor avreise i 2020 ble ønsket velkommen. “Med fred” Blant Wndsor.