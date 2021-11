Hans uvanlige oppførsel med prins Charles gikk ikke upåaktet hen

Folk og kongefamilien

Den amerikanske skuespillerens holdning overrasket internettbrukere.

De ble laget for å øve. COP26 la til ekstra sjarm med ankomsten til en bestemt person Leonardo DiCaprio. Betongøkolog, Skuespiller av Ulv fra Wall Street Ble med i Skottland Bli med i diskusjoner om klimaendringer, dets underholdning. Jeg kunne møte ham der Prins Charles Dette er 3. november, og bildene er kommentert i detalj.

Sjokolade dobler

De to deltok på en utstilling dedikert til miljøansvarlig mote ledet av den britiske designeren Stella McCartney. Ifølge noen Internett-brukere hadde Leonardo DiCaprio stjerner i øynene. Rapportere Hallo! Blad. “Jeg liker ansiktet til Leo her. Han ser bare så overrasket ut.”, “For et vakkert bilde, jeg har aldri sett Leo så lamslått”, “Leo har en ‘Panjirl’ holdning”, Kan vi lese på internett. Som medskyldig utvekslet de to ti minutter før de deltok i en diskusjon med representanter for moteindustrien.