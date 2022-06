Hans uventede reaksjon forårsaker bråk (video)

Dette er historien som sier mye om henne. Katy Perry, som var ivrig etter å flytte til et australsk hotell, klarte ikke å flytte inn med datteren sin på grunn av plassmangel.

Når en stjerne kommer, kan man tro at restauranter skaper en liten plass தவிர Bortsett fra her kjente ikke vertinnen i resepsjonsområdet igjen sangeren, så hun nektet å komme inn.

På det tidspunktet ville Katie Perry vært veldig ulykkelig, før hun behandlet henne som en «normal person» før hun bestemte seg for å gi verten et stort tips.

Arrangementet sprer seg for tiden rundt i verden ettersom den aktuelle verten la ut en video på TikTok. «Det første dumme du sier til Katy Perry er at når hun er en uansvarlig person, må hun vente på et bord,» skrev han. Videoen ble senere fjernet fra det sosiale nettverket.

Vertinnen ble invitert til et australsk show for å fortelle deg hvor mye det får folk til å snakke og hva som skjedde!