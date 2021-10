Håper på de røde flammene foran Norge

Kvelden var svært vellykket for Red Flames i Louvain. For den store 7-0-seieren mot Kosovo ville dette vært for lite til å legge til 0-0-delingen mellom Norge og Polen samtidig. Som et resultat av fordelene ved at flammene slutter seg til nordmennene som leder av gruppe F, tar kampen ovenfor som venter på våre kamerater i Oslo neste tirsdag allerede form av et viktig møte med sikte på å kvalifisere verden. Kopp.

En måned etter at gruppens andre «petite bukett» knuste Albania, la Belgia kortet tilbake på Kosovo. Plassert som nummer 115 i verden, plukket torsdagens motstander vann raskt og fra alle kanter ved å score et mål fra Van Hovermeats første belgiske seilas.

Og angrepet, med sine vanlige 4-3-3, spilte Ives Cherniels-spillerne effektivt fremover selv om poengsummen fortsatt var høy. I en gruppe hvor mål-gjennomsnittet er avgjørende på slutten av kurset, er det alltid greit å være oppmerksom på statistikken.

Som ikke kontanter. Siden Justin Odors ikke valgte akten, var det Nicki Evrod som tok opp fakkelen. Hvis Gents livvakt ikke hadde mye arbeid å gjøre, gjorde hun det bra. Spesielt på straffer mot Shala, to skudd før pause eller skudd fra timen.

La oss bare nevne at sektoren under angrep handler om Kosovo, og sikkerhet ser fortsatt ut til å være et svakt ledd til dens rolle i dag. I fravær av Laura de Neve, må Anderlecht snart komme tilbake, med Flames hengende over bakkortet. Evrad slapp riktignok nullen etter kampen, men Kosovo oppførte seg noen ganger dårlig med Tsiak og kompani. Med en pissmann som først og fremst tenkte å ikke velge gulfargen for ikke å gå glipp av hovedstadsturen til Norge, fikk motangrepsanimasjonen mulighet til å bringe fare.

Heldigvis ble det tatt tre nye poeng mot de 2500 supporterne i Louvain, noe som ikke hadde noen effekt, og det var spennende til slutten.

Belgia: Evrat; Bildgenes, Peacemans (46. Tyson), Tsiak, Vangelou (79. Telus); Vanhaevermaet, Teulings, De Caigny, Cayman (79. Blom), Wijnants, Wullaert.

Kosovo: Colcase; Crazyu, Kashi, Saila, Hisena, Misini (76e Ramaz), Shala (46e Krajkevsi), Hailaj (76e Smiley), Picaz, Memeti, Resika (46e Limani).

Dommer: I. Kumar.

Ansvarsfraskrivelse: Limani, Vangelue.

Les buts: 2. Vanhaevermaet (1-0), 8. Cayman (2-0), 16. Wullaert (3-0), 28. De Caigny (4-0), 36. Vanhaevermaet (5-0), 50. og 70. Wullaert (6) -0 og 7-0).