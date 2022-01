Håpet er fortsatt tillatt for Macri-familien

Under rettssaken bekreftet Mohammed Mehdi Benzoid sitt ønske om å løse tvisten, som er datteren til eieren, plastkunstneren Leila Benaphteljalil, og tidligere minister Abdurahm Benaphteljalil, som fullt ut respekterer loven. Alyaoum24.com. Han kunngjorde også fødselen av Society for Social Action for Artists, hvis oppgave er å finne konkrete løsninger på slike problemer.

Les: Mikri-brødre kastet ut av huset i Rabat (video)

Huseieren klaget til retten på at det var utstedt en utkastelsesordre for Macri-familien, som hadde okkupert huset i mer enn 50 år. Skaper misforståelser i familien. “I 2010 hadde retten allerede dømt i vår favør, men den nye eieren bestemte seg for å gjenoppta utkastelsesprosessen,” forklarte avdøde Hassan McGregors enke, Wafe Pennani, i samme elektroniske avis at Abderim Benapteljal hadde tilbudt å heve husleien eller kjøpe huset for å få slutt på kontroversen Ønsker ikke å diskutere med familien.

«Dette huset er en kulturtradisjon som er 50 år gammel … Vi har et samarbeid med Kulturdepartementet som en del av Oudayas sommerfestival, og hjemmeadressen er lik den til National Music Council og International Music. Rådet, la han til.