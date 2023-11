Har du ID-kort eller førerkort på telefonen? For en belgisk er det ingen | Teknikk

En av to belgiere bruker jevnlig smarttelefonen til å foreta fysiske betalinger i butikker. Mobiltelefonen har også blitt det foretrukne verktøyet for å administrere nettbank.

Deloitte påpeker at hvis forbrukere i økende grad bytter ut bankkortene sine med smarttelefoner, ser det ut til at de beholder sin fysiske ID. Derfor ønsker ikke 71 % av belgierne å ha et digitalt ID-kort på smarttelefonen. Dessuten støtter de fleste av dem (79 %) ikke digitalt førerkort.