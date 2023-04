Har Intermarche blitt laveste prismester her?

Andre konkurrentbutikker svinger innom. Er ikke det litt aggressivt? » Jeg Jeg tror alle maler akkurat nå og alle har litt av argumentet sitt. Hvis det er krig, er det rettferdig spill, det er sannheten om handel, slik den alltid har vært, verken mer eller mindre. De vet ikke om ulovlige kampanjer. Det eneste ulovlige er å selge med tap.»

«Det går rykter om at North kan være der ute, om noen merker som har gjort det, selv om ingen har snakket om det offentlig. Det har jeg aldri hørt om før sør i landet.»

Du bør også være klar over at Intermarché er Société des Mousquetaires som er et industrisenter med mer enn 50 fabrikker som produserer sine egne produkter.De har også den største fiskeflåten i Europa. Det kan også tillate dem å kontrollere kostnader og marginer for å tilby kundene attraktive tilbud på produktene deres.»

«Når det kommer til de store merkene, der, så avhenger det av forhandlingene, og på forhånd er det ingen favorisering. De må gi opp marginen litt. Det er imidlertid en garanti når du er i lavprisbutikken: ofre din marginer for å kjøpe markedsandeler. Men i tilfellet med Intermarché, er hver butikk eid av en frilanser; det er lønnsomheten hans som forsvinner… Han tar ikke den typen risiko villig.»