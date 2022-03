Har setene endret seg for Chérine, den belgiske kandidaten til «The Voice, the most beautiful voice»?

For tre år siden dukket Serin opp i blinde auditions Stemme, veldig vakker stemme. Dessverre for Antwerpen-kvinnen kom ingen av trenerne på den tiden tilbake under opptredenen hennes. Denne lørdagen, den 26 år gamle unge kvinnen, den tidligere beste kandidaten Vladarans stemmePrøvde lykken igjen i TF1-settet med Limbevis for kjøretøy, Tittel på Olivia Rodrigo. «Jeg valgte denne sangen fordi den ble komponert av Olivia Rodrigo. Jeg føler meg nær henne. Hun skriver dype ting som passer for alderen hennes. På scenen endret jeg sangen hennes, men jeg viste Serin«, Denne gangen, forklarer kandidaten som innså sin plass i telecross-scenen.Jeg ble stresset, ja. Men uansett utfall sa jeg til meg selv at jeg måtte stå på scenen Stemme For øyeblikket.«

Belgieren var flittig da alle stolene kom tilbake. «Jeg gikk fra null stol i 2019 til fire stoler i dag. Dette er utrolig. Jeg forstår fortsatt ikke«, erklærer hun.»Det er noe veldig ungt med deg. Men veldig sjarmerende«Florent Bogney rapporterer, mens Amel Bent sammenligner henne.»Peter Bonn«.

Etter en lang nøling velger Serin endelig å bli med på Amel Bent-teamet. «Hun snudde seg og så på meg og sa: «Hvis du var hjemme». Så jeg valgte henne fordi hjertet mitt fortalte meg det. Før jeg gikk på scenen, selv om målet mitt var å bli med på Viani-laget.«

I dag har den tenåringen et bein på eventyr. Neste trinn: Krig!