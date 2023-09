Har svindlere og kriminelle brukt statsobligasjoner til å hvitvaske penger?

For den erfarne AML-spesialisten vi kontaktet, er banking på en banks virksomhet på slutten av dagen ikke et tilfredsstillende alternativ fordi «Før vi går til legen prøver vi å ikke bli smittet med viruset, noe som betyr forebygging på alle nivåer.».

Kriminolog Michael Dantin på sin side minner om at » Tilbakemeldingskontroll er alltid mindre effektiv enn direkte kontroll, fordi vi i virkeligheten aldri er sikre på hvordan kontrollene blir implementert av andre interessenter Kriminologen påpeker også at disse verdipapirene kan byttes på et sekundærmarked, som vil være » En potensiell velsignelse for hvitvaskere som dermed ville være i stand til å handle investerte beløp fra hånd til hånd, noen ganger ved hjelp av muldyr eller stråmenn. «.

Foruten de hundretusenvis av belgiere som investerte deler av sparepengene sine i god tro, stolte svindlere og kriminelle på statsobligasjoner med det formål å hvitvaske penger? Det er ikke mulig å svare definitivt på dette spørsmålet på nåværende tidspunkt, men » Vi kan se at det er et brudd «, sier mange eksperter.

Antallet mistenkelige transaksjonsrapporter som sannsynligvis vil bli sendt til CTIF av banker og gjeldsbyrået, vil utgjøre en indikasjon på effektiviteten av kontrolltiltakene som brukes på begge sider.

På forespørsel ønsker ikke enheten for behandling av finansiell informasjon å kommunisere om denne saken på dette stadiet. Som svar på et spørsmål om å ta hensyn til hvitvaskingsrisiko ved utstedelse av statsobligasjoner, viser kontoret til visestatsminister og finansminister, Vincent van Peteghem, til svarene fra Federal Debt Agency.