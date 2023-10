Har verden passert vendepunktet for solenergi?

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Hva er de viktigste hindringene for utviklingen av solcelleenergi? Omtrent 8000 ganger globalt energiforbruk. Dette er mengden energi jorden mottar…

I en tid nå har vi blitt vant til at forskere snakker med oss ​​om vendepunkter. Points of no return utover hvilke negative påvirkninger på klimaet vårt vil være vanskelig å reversere. Men denne gangen, på en helt positiv måte, har forskere fra University of Exeter (UK) presentert det i tidsskriftet NaturkommunikasjonEt nytt vendepunkt. Som de forbinder med solenergi. Modellen deres spår at den vil bli overgått før 2050, noe som gjør solceller til vår viktigste energikilde. Og dette, selv uten å støtte klimapolitikk som kan bli mer ambisiøs.

Solenergi drar nytte av innovasjon og økonomi

Ifølge dem, faktisk, «Innovasjon skjer ikke på kantene av økonomien, tvert imot er det en god sirkel mellom teknologier og selskaper som prøver å produsere dem til en lavere kostnad. Når denne parameteren er inkludert i modeller, kan de perfekt spore veksten av solenergi det siste tiåret. Og kanskje det i fremtiden også.

Forskere har imidlertid identifisert fire hindringer som kan hindre massiv utplassering av solenergi. De oppfordrer regjeringer til å fokusere sin politikk på tiltak som vil bidra til å overvinne dem. Blant disse hindringene er fleksibiliteten til elektrisitetsnettverk.

Hindringer som må overvinnes for å distribuere solenergi

La oss huske at solenergiproduksjonen er variabel. Nettverkene våre er ikke laget for det. «Hvis du ikke setter i gang prosesser for å håndtere denne volatiliteten, kan du ende opp med å kompensere ved å brenne fossilt brensel.»«, forklarer Femke Nessi, medforfatter av studien, i A Pressemelding fra University of Exeter. For å overvinne denne hindringen er det flere mulige løsninger: invester også i andre fornybare energier som vindenergi, implementer insentivpolitikk for å styre etterspørselen eller til og med forbedre sammenkoblingen mellom regioner.