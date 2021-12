Har vi funnet en ny måte å jobbe på?

Når pandemien kom var det mange som fikk en endret arbeidshverdag. De aller fleste jobbet hjemmefra. Det å ha hjemmekontor har generelt blitt mer populært de siste årene. A ha hjemmekontor kan gjøre det enklere å kombinere jobben med familie og andre aktiviteter. I noen bransjer ble dette mer vanlig, men for de aller fleste var det å jobbe fra et sentralt kontor mer vanlig.

Pandemien forandret dette, bransjer som tidligere ikke hadde hatt for vane å ha hjemmekontor fant ut at dette også kunne fungere for dem. Hjemmekontoret kan også være mye billigere en å ha dyre lokaler. De fleste som har hjemmekontor trenger kun en bra datamaskin og en god internetforbindelse. På et hjemmekontor er det kanskje mer viktig å ha en stasjonær pc med en stor skjerm, da man bruker en hel del mer tid foran denne datamaskinen, en den man bruker privat.

Det positive og det negative

Som med så mye annet er det positive og negative sider ved å jobbe hjemmefra. Man slipper å pendle for eksempel, som gjør at arbeidsdagen blir kortere ,og man har med tid til familien. Det er mulig å legge opp arbeidsdagen slik at man kanskje har tid til å trene litt midt på dagen eller ta en pause til andre aktiviteter. Det er selvfølgelig mindre sosialt med hjemmekontor da alle sitter på eget kontor.

På den andre siden så blir mange mer produktive, da de ikke trenger å bruke tid på alt det sosiale som skjer på et felles kontor. Det er også mulig for firma å spare en hel del penger. Beliggenheten av kontor gjør ofte at de er dyre i drift, både selve leien men også andre driftskostnader. Ved å ha sine ansatte jobbe hjemmefra så har de minimale utgifter for kontorplass.

Hvordan blir arbeidsfremtiden?

Pandemien gjorde at det å ha hjemmekontor ble mye mer vanlig. Bransjer som tidligere ikke hadde tenkt at dette kunne fungere for dem fikk øynene opp for at dette faktisk var mulig også for dem. Det er klart at noen ganger så må man ha fysiske møter der fler er tilstede, men dette kan løses med den nye trenden for delte kontorer. Å dele kontorplass med andre firma eller arbeidere har også blitt mer vanlig, og gjør at flere firma kan dele samme plass, som igjen gjør at kostnadene blir betydelig mindre.

Mange av de som har hatt sjansen til å jobbe hjemmefra under pandemien ønsker å fortsette med dette. Majoriteten av de som har jobbet hjemmefra likte opplevelsen. De har hatt en ny frihet ved å kunne legge opp egen arbeidsdag og kanskje ikke nødvendigvis jobbe fra åtte til fire hver dag. Firma har også forstått at denne måten å jobbe ikke har en negativ effekt på produktiviteten, men faktisk kan øke den.