Harald V og familien hans var samlet for kjærligheten til ski

Den norske kongefamilien møttes i helgen som vanlig til ski-VM i Oslo-Holmenkollen. Over 100 år med tradisjon og stadig oppslukende lidenskap.

Kjærligheten til ski går gjennom årene deres. Og hvis de gamle har tatt av seg skoene i noen år, fortsetter alle å beundre utøverne som deltok på de internasjonale hopp- og langrennsarrangementene i Norge fra 9. til 12. mars.

Norges kong Harald V misliker ikke gleden hans, og hans kone, dronning Sonja, legger ikke igjen mobiltelefonen sin. © BESTIMAGE

På første rad, kong Harald V, i fin form, og hans kone dronning Sonja, men deres eldste sønn, kronprins Haakon av Norge, fikk snart selskap av kronprinsesse Med-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra.

Haakon, Ingrid Alexandra og Mette-Marit, en familie med hund fra Norge. © BESTIMAGE

Selv kongens storesøster, prinsesse Astrid, ville ikke ha gått glipp av en sjanse for noe i verden. Spesielt når solen går ned.

Prinsesse Astrid kommer inn… fortsatt på den røde løperen! © BESTIMAGE

Muligheten til å oppmuntre langrennsløpere som konkurrerer for første gang over 50 kilometer er åpen for kvinner. Et tøft løp som fikk Norges Rocknhild Gloirsern til å vinne med Haga’s Snatch. Noe for å glede kongefamilien litt mer.