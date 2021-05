1. januar utløp overgangsperioden etter brexit, noe som betyr at EU-reglene ikke lenger gjelder i Storbritannia. Dette er et nytt kapittel i nasjonens nasjonale historie – de siste 48 årene har EU-medlemskap begrenset Storbritannias evne til å ta egne beslutninger og formulere politikk. Det var ikke lett å reise dit ettersom Brexit Day gikk foran en svak politisk periode og splittet landet sterkt.

Historiker Hjtoor J. I følge Kumundsonde ønsker to land i Det europeiske økonomiske fellesskapet (EØS) – Island og Norge – “stadig mer” ordningen.

Mange parlamentarikere og politikere på kontinentet forsøkte å ignorere folkets demokratiske vilje fordi de forsøkte å fullstendig omgjøre folkeavstemningen eller “Brexit in name only”.

I 2018 startet Islands finansminister Jarney Benedict et blærende angrep på koalisjonen da EU begynte å se den nordiske uavhengigheten som en “plage”.

Benedict sa at Brussel ‘ønske om “dypere integrering” ville gjøre det vanskeligere for Island å gi spesielle unntak i områder som er til skade for nasjonale interesser.

Benedict sa til The Telegraph at EU i Reykjavik “ikke forsto” hvorfor Island var motvillig til å bli med i det europeiske programmet.

Han sa: «De viser nesten uaktsomhet, noe som er som en plage for dem.

“‘Når blir vi kvitt det?’

“” Hvorfor kan ikke alle være fullverdige medlemmer? “

“Jeg kan forstå det fra et politisk ståsted, men sannheten i saken er at hvis du har en internasjonal avtale, må du respektere den, det er alt.”

