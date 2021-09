“Hard Facts” på veien mot netto null

Det er “harde fakta” som står overfor fremtiden for Nordsjøen og den globale olje- og gassindustrien på vei mot netto null, en stor industriell begivenhet.

De Nordsjøens fremtid En online konferanse, arrangert av Energy Voice, hørte mandag at forsyningskjeden må reagere på mange fronter for å bidra til å dempe klimaendringene.

Gary Vines, prosjektleder i Baker Hughes, sa at bransjemål for 2050 ville bli savnet uten en “betydelig akselerasjon”, så å sikre at oljefelt er så effektive som mulig mens investering i ny teknologi er sentrale oppgaver for forsyningskjeden fremover.

Han la til at avhengigheten av hydrokarboner “ikke vil forsvinne” i selv de mest aggressive energiovergangsscenariene i løpet av de neste 30 årene, og at partnerskap og samarbeid, inkludert med regjeringen, er avgjørende for å nå netto null.

“Hos Baker Hughes ser vi tre harde fakta som er like relevante for fremtiden for Nordsjøen som for industrien globalt,” sa han.

ABBs direktør for markedsutvikling, Alan Dambrogio, understreket dette og sa at det å skape en “balanse” mellom å forlenge levetiden til eksisterende eiendeler og bygge nye lavkarbonområder som hydrogen, havvind og karbonfangst og lagring (CCS) er en viktig fokus. .

Andre områder som å sikre aktivaintegritet og spørsmål som kostet Nordsjøen 14,7 millioner fat i 2017, vil også være kritiske, forklarte Andy Dodds, senior forretningsenhetsdirektør i Stork Integrity Services.

Alexandra Thomas, administrerende direktør i Neptune Energys britiske virksomhet, diskuterte selskapets aktive arbeid rundt den planlagte DelpHYnus -hydrogenordningen i Lincolnshire, med sikte på å elektrifisere sin viktigste gassressurs, Cygnus.

Om partnerskapet med regjeringen sa mekler Brenda Wylie, fra OGA, til den nylig signerte Nordsjøovergangsavtalen at det var “mer enn en tillitserklæring”, og la til at det var “en anerkjennelse av olje- og gassektorens rolle må spille “på nettet. null.

Asmund Maland, konserndirektør for subsea energi og offshore olje og gass i ABB, diskuterte erfaringer som britiske selskaper kan lære av ABB-støttede prosjekter i Norge for å elektrifisere offshore eiendeler.

Han sa: «Det er veldig vanskelig å koordinere og realisere prosjektet, men vi har klart å oppnå det i Norge mange ganger.

“Johan Sverdrup er en stor ressurs med eiendeler rundt, og vi klarte å inkludere det i samme ordning, og selvfølgelig blir økonomien vanligvis bedre hvis du klarer det.

“Det er mye diskusjon (i Storbritannia) nå om hva som er de beste konseptene og så videre, men det er et presserende behov for å ta noen beslutninger og gå videre.”