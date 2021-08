Hardigruton starter cruiseoperasjoner etter 13 måneder

Etter at Otto Schwartrup ankommer Hamburg (med Hardigrut) Lagt ut 24. august 2021 kl. 17:48

Tretten måneder etter at Norges Hardigruton opplevde den pinlige Covit-19-hendelsen på et av cruiseskipene, har selskapet gjenopptatt skipsfarten som en del av det nyopprettede rederiet Hardykruten Exhibitions. Selskapet jobber med å utvide flåten sin når den går over fra sin historiske norske kystreise.

Det tredje batterihybridfartøyet i Hardycrutton Expedition, The Otto Swertrup, I dag 24. august, returnerte til Tyskland fra selskapets nye hjem i Tyskland på en 15 – netters tur til Nordkapp på norskekysten. Cruiseskipet vil bli sendt hjem hele året i Hamburg og er en del av selskapets innsats for å utvide geografien. Neste måned starter selskapet operasjonene med sitt første cruiseskip i Storbritannia.

Som en del av overgangen fra offshore -cruise til utvidede cruise, bygger Hardygrood to tidligere opererte cruise på cruise. Bygget i 2002 Finmarken, De fullførte nylig en omfattende justering av skipet som en del av overgangen til cruise og ga nytt navn til henne Otto Swertrup. Som en del av transformasjonen gjennomførte Green Yard en omfattende teknologisk utvikling, inkludert installasjon av et hybridsystem med en batteripakke som skal kjøres i forbindelse med Cleven -dieselmotorene. I tillegg installerte Yard nye integrerte akselgeneratorer og drivmotorer med nye frekvensomformere. Hardycruten kunngjorde tidligere at den ville kjøre sin flåte helt på biodrivstoff og passe skipet med landstrømsevner.

En lignende endring skjer tidligere Midnattsol. Det løp også langs kysten. Hun ble omdøpt til Mode og ble det første skipet i selskapet som ble hjemmeportert i Storbritannia. De to nylig monterte skipene blir med de første batterihybriddrevne skipene Roald Amundsen Og Fritzof Nanson.

“Vi er glade for endelig å være tilbake med gjestene våre,” sa Asta Lassen, administrerende direktør i Expeditions, med Hardigree. “Dette er en dag vi alle ser virkelig frem til etter et veldig utfordrende år for hele reiselivsnæringen.”

I juli 2020 gjenopptok han cruise med Nordegir i Norge. Firmaet diagnostiserte Govit-19 i Roald Amundsen. Hardigroup stoppet cruiseskipene sine under interne og eksterne revisjoner. Selskapet har omstrukturert virksomheten, inkludert et nytt eksklusivt merke, for å dele seg opp i merker som fokuserer på kontinuerlig kystdrift og for å utvide cruiseskip.

“Vi så på den globale suspensjonen av reiselivsnæringen som en gylden mulighet til å investere, oppgradere og oppgradere våre skip og produkter. Otto Swertrup Den vil inneholde en blanding av avansert grønn teknologi, inkludert nye batteripakker, som vil sikre en mer bærekraftig måte å utforske norskekysten på, sier Lawson.

Under omstartplanen vil Hardigrut gjenoppta seilas til Antarktis i oktober og november 2021 og lansere cruise til Galapagosøyene i januar 2022. Fremtidige planer inkluderer turer til Alaska og Vest -Afrika. I slutten av 2022 planlegger Hardigroud å operere åtte cruiseskip.