Line investerer i batterier og biodrivstoff for å redusere CO2 og NOx-utslipp.

Ved å investere i biodrivstoff og hybridbatterier, har HardyGrutton Group kunngjort at den vil forbedre hele flåten av Norwegian Coastal Express-skip innen 2023.

Resultatet blir en reduksjon på 25 prosent i CO2-utslipp, og en reduksjon på 80 prosent i NOx-utslipp – en av de største miljøfornyelsene i europeisk skipsfartshistorie.

Alle sju fartøyene er allerede utstyrt med en landstrømforbindelse, som eliminerer alle utslipp når de er koblet til havnen. Alle de tre skipene gjennomgår nå en fullstendig transformasjon til batterihybridkraft, og installerer nye motorer med lavt utslipp og større batteripakker.

Senere, når Hardycrutton Norway Coastal Express opererer i marinen i sommer, vil sertifiserte biodrivstoff bli introdusert fullt ut.

“Dette er et av de største oppgraderingsprosjektene for miljøskip noensinne har blitt gjort i Europa,” sa Eagle Hawkstall, leder for Kongsberg Maritime (KM), som tildelte kontrakt for hybridutskiftning med tre skip.

“For oss er det givende å jobbe med et selskap som deler vår ambisiøse tilnærming til teknologi og miljøspørsmål.”

Hardigruton Group har en god oversikt over grønne funn i skipsfartsindustrien. Dens cruiseskip, Hardigruton tur, Har introdusert verdens første batterihybrid-cruiseskip og vil begynne å teste med biodrivstoff i 2021. I 2018 ble gruppen det første cruiseskipet som forbød engangsplast.

“Målet vårt er å operere alle våre skip og alle våre reiser helt uten utslipp,” sa Daniel Schjeldom, administrerende direktør i Hardigruton Group.

“Når vi går et skritt videre dag for dag, kan vi ikke bare lene oss tilbake og vente på teknologi. Vi jobber tett med våre partnere for å drive forandring, flytte grenser og samtidig bruke de beste løsningene som er tilgjengelige i dag.”