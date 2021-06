Etter mer enn 1,5 år med begrenset drift vil Hardycruten kystekspress returnere alle syv skipene på den berømte Bergen-Kirkens-seilasen i juli.

Den globale reisebransjen har blitt hardt rammet av epidemien. Med sikkerheten og trivselen til våre gjester og mannskap som vår høyeste prioritet, går vi nå inn i en ny fase med å gå tilbake til driften, sier Daniel Schjeldom, administrerende direktør i HardyGrutton Group.

Med bestillingsnivåer nesten 50% høyere enn nivåene før epidemien, har Hardigruton Group rapportert rekordsterk etterspørsel etter 2022 små skipsfartserfaringer. Men 2021 er også i ferd med å formes.

I juli vil Hardigurutan Norwegian Coastal Express nok en gang operere syv skip på den prestisjetunge ruten utenfor Norges kyst, kjent som ‘den vakreste reisen i verden’.

Ettersom vaksiner produseres og reisebegrensninger oppheves, ser vi stor etterspørsel og sterke bookingtrender i alle markeder. Schjeldom sier at når den internasjonale reisen gjenopptas, vil vi være klare til å ønske gjestene velkommen tilbake om bord.

Hardycruten Norwegian Coastal Express, som har operert langs den tøffe norske kysten siden 1893, har fungert som en redningslinje for lokalsamfunn i generasjoner – gjennom hele epidemien.

Nå forventer Hetta Felin, administrerende direktør for Norwegian Coastal Express i Hardigurutton, å ønske internasjonale reisende velkommen igjen når reisebegrensningene blir opphevet.

– Det gradvise besøket for å reise under våre strenge helse- og sikkerhetspraksis har blitt godt mottatt av gjester, vårt mannskap og lokalsamfunnet. Vi fortsetter å overholde norske myndigheters planer for gjenåpning og følger alle retningslinjer og anbefalinger. Å løpe trygt gjennom hele epidemien gir også en opplevelse uten sidestykke når vi nå forbereder oss på å ta imot gjester uten sidestykke, sier Fellin.

I sommer, med en unik blanding av lokale reisende, varer, post og internasjonale turister, vil Hardiguruten være det eneste selskapet som tilbyr turer på norskekysten til Norwegian Coastal Express.

Vi er født og oppvokst for å koble kystsamfunn og deres folk med verden. I sommer vil vi nesten helt sikkert ha fjorder. Det er ingen bedre måte å oppleve norskekysten på enn med våre små skip, nære partnere og våre 130 år med lokal kunnskap, sier Fellin.

Hardiguruton Norway Coastal Express er en del av Hardigruton Group, verdens ledende cruiselinje, og inkluderer Hardiguruton Expeditions, verdens største cruiseskip.

Hardigurutan-gruppen har nylig avslørt det siste i en serie store investeringer i bærekraft og grønn teknologi: ved å bruke en kombinasjon av batterier, kystkraft og biodrivstoff, vil de syv fartøyene i Navy av Hardigruton Norwegian Coast Express bli oppgradert for å redusere CO2-utslipp med minst 25% og 80 NOx.

Den vakreste reisen i verden er enda bedre. Vi kombinerer de beste tekniske løsningene tilgjengelig for å redusere CO2-utslipp utenfor kysten av Norge med minst en fjerdedel. Viktigst, vi legger grunnlaget for innføring av nye og mer effektive øko-løsninger, sier Hetta Fellin, administrerende direktør i Hardiguruten Norway Coastal Express.

Sea News, 1. juni