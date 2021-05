Syv beskrevet som en av de største miljøutviklingene i europeisk skipshistorie Hardigruton Norge Coastal Express Skip vil gjennomgå betydelige grønne oppgraderinger innen 2023.

“Den vakreste reisen i verden er enda bedre,” sa Hardygruten, administrerende direktør i Norwegian Coastal Express. Hetta feline, I en pressemelding. “Vi reduserer CO ved å innlemme de beste tekniske løsningene som er tilgjengelige 2 Utslipp med minst en fjerdedel av kysten av Norge. Viktigst, vi legger grunnlaget for å innføre nye og mer effektive miljøløsninger etter hvert som de utvikles. ”

Oppgraderinger av batterihybrid

Skip vil oppgraderes ved hjelp av en kombinasjon av teknologier og løsninger som er best tilpasset hvert fartøy. Alle fartøyene er allerede utstyrt med en landstrømforbindelse for å eliminere utslipp helt når de er koblet til havnen. Tre skip-M.S. Med Richard, Fru Nordlys Og Fru Cong HaroldMed installasjonen av nye lavutslippsmotorer og større batteripakker, vil batterihybridkraften gjennomgå en fullskalaovergang.

På alle sju skipene vil oppgraderingene redusere CO 2 Reduserer utslipp med 25 prosent, og nitrogenoksid (NOx) utslipp med 80 prosent.

Nye skritt mot nullutslipp

Hardigruten er en del av Norwegian Coastal Express Hardigruton Group, Som også inkluderer Hardiguruton Exhibitions, som sies å være det største cruiseskipet i verden.

“Vårt mål er å operere alle våre skip og alle våre reiser på en helt utslippsfri måte,” sa Hardigruton Group CEO Daniel Schjeldom. “Når vi går et skritt videre dag for dag, kan vi ikke bare lene oss tilbake og vente på teknologi. Vi jobber tett med våre partnere for å drive forandring, flytte grenser og samtidig bruke de beste løsningene som er tilgjengelige i dag.”

Etter hvert som Hardycrutton Norway Coastal Express kommer i drift i sommer, vil sertifiserte biodrivstoff bli introdusert i hele flåten for å sikre umiddelbar effekt av det grønne oppgraderingsprogrammet.

Hardigruton Expeditions begynner å teste med biodrivstoff på utvalgte skip og utvalgte reiser i 2021.

Grønne pionerer

Green Updates of Hardiguruton Norway Coastal Express Ships er de siste i en serie store investeringer i bærekraft og grønn teknologi i Hardigruton Group:

Hardigruton Exhibitions lanserer verdens første batteridrevne cruiseskip M.S. Roald Amundsen Og M.S. Fritzof Nanson

Og Denne våren vil Hardigruton Expeditions forvandle seg M.S. Finmarken For et batteridrevet cruiseskip M.S. Otto Swordrup , Med større batteripakker og avansert grønn teknologi

For et batteridrevet cruiseskip , Med større batteripakker og avansert grønn teknologi I 2018 feiret Hardycrutton Group sitt 125-årsjubileum som det første cruiseskipet og det ledende reiseselskapet som forbød engangsplast.

På tvers av selskaper og lokasjoner jobber Hardigurutan-gruppen tett med lokalsamfunn, leverandører og partnere.

