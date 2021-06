Håret vi går: Bill Foden sier at lagspillere vil kopiere hårklipp hvis England vinner Euro | Euro 2020

Ifølge Bill Fotten har hans lagkamerater i England blitt enige om å fargelegge håret som ligner på det hvis de lykkes. Euro 2020. Midtbanespilleren presenterte sitt nye utseende dagen før kampen, og sammenlignet det med Paul Cosco, som ble gul til Euro 96.

Foden har avslørt at han faktisk ble inspirert av sin Manchester City-spiller Sergio Aguirre, men nå tror han England Commonwealth kan følge Romanias verdensmesterskap i 1998.

“De fortalte teamet at de ville ha en hårklipp som meg hvis vi vant det, og de var alle enige om det,” sa Foten til Doxport. “Vi håper du ser alle med samme hårklipp hvis vi vinner det. Jeg tror Romania gjorde det, så alle får samme hårklipp, noe som vil være morsomt.”

På spørsmål om Casco sa Foten: “Det var min egen ting, og så så jeg folk gjøre det til noe annet, og jeg hoppet inn i det som alle andre.

“Jeg tror Rassa [Raheem Sterling] Jeg snakket med ham om at Sergio hadde identisk hår og fortalte ham at jeg likte det, jeg bestemte meg for å endre det fordi jeg var meg selv, ringte barbereren og ba ham om å gjøre dette, siden jeg alltid har ønsket det. Jeg gjorde det enda enklere. Jeg hadde en annen hårklipp forleden for å gjøre det lettere. ”