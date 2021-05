Harper Macleod: Utnytte vår maritime potensial

Christopher Kerr-Harper Macleod

Chris Kerr er partner i Harper Macleod som leder selskapets Marine Economics-gruppe, samt leder vårt team i Highlands, Islands og Murray. Her deler han noen ideer fra den siste Marine Economy Week selskapet var vert for.

Skottlands naturkapital, våre naturlige eiendeler og tjenestene og verdien som kommer fra dem, er sentrale i mye av arbeidet vi gjør hos Harper Macleod. Hvordan selskapene og organisasjonene vi jobber med beskytter, administrerer og drar nytte av vårt naturlige økosystem er grunnleggende for en bærekraftig økonomi.

Mye av denne naturkapitalen ligger i den maritime økonomien, noe som er en av grunnene til at vi var vert for den første marine økonomien (MEW) i forrige måned. Vi kjenner til omfanget av mulighetene og utfordringene høydene og øyene står overfor når vi prøver å bli en marinestyrke.

Som en sektor er den marine økonomien, eller den blå økonomien som den noen ganger kalles, bred, men dekker generelt områdene havbruk, fiskeri og prosessering, kystturisme, olje og gass, fornybare marine kilder, havner og havner, skipsbygging og reparasjon og transport.

Målet med MEW 2021 var å bringe sektoren sammen, lære mer om det og fokusere på hvordan man maksimerer potensialet. Arrangementet holdes som standard, og de fem dagers øktene er tilgjengelige på Harper Macleod for visning på forespørsel.

Maksimer marine potensial

For å få et innblikk i hva som skjedde, lanserte jeg arrangementet sammen med Morven Cameron, som ledet HIEs deltakelse i den effektive MAXiMAR-studien som fremhevet det økonomiske potensialet i den maritime økonomien i regionen.

Takket være Morvens bidrag, tror jeg du vil slite med å finne et mer kortfattet og omfattende syn på hva som står på spill. På et grunnleggende nivå vil havet være avgjørende for å mate en bærekraftig voksende verdensbefolkning de neste tiårene. Fra den økonomiske betydningen på nasjonalt nivå til den maritime betydningen av de moderne landlige økonomiene i kystsamfunnene våre, har vi presentert noen av temaene som vil fungere gjennom hele uken – samarbeid, innovasjon, bærekraft og investeringer.

Morvens første engasjement i den maritime økonomien var et regjeringsprosjekt i Storbritannia som undersøkte innovasjonsområder der det allerede var klynger av akademia, næringsliv og muligheter. For Skottland er marinen et slikt område.

Det kanskje mest fascinerende ved sesjonen var sammenligningen med andre land og regioner i verden som gjorde misunnelsesverdige fremskritt i den maritime økonomien. Ting beveger seg raskt, og land som ikke er større enn Skottland, gjør store fremskritt. Island, for eksempel, har tatt imot ideen til Oceans Group, og samlet tilknyttede selskaper og en kunnskapssektor på tvers av de maritime næringene. På mindre enn et tiår har de nå mer enn 70 selskaper som kommer sammen for å se på hele havverdikjeden, fra fiskeri til sjømatbioteknologi.

Norge, der vi hører senere i uken, har modeller med særlig relevans for Skottland. De har minst 173 000 arbeidsplasser i den maritime økonomien og sprer kompetanse fra olje og gass, og støtter nye områder av den blå økonomien. Tromsø i nord har for eksempel blitt et kaldt bioteknologisk knutepunkt som har ført både virksomheter og arbeidsplasser til en avsidesliggende del av landet – noe jeg kjenner fra min egen erfaring er ganske utfordrende.

Selv om mulighetene er størst i områder som havbruk og marine fornybare energikilder, er det viktig å ikke glemme områdene som tradisjonelt har støttet økonomien.

Vi vil fortsette å fokusere på marinen de kommende månedene og årene, men foreløpig anbefaler jeg alle som er interessert i å lære mer om sektoren å se økten i sin helhet.

