Harris vil fortelle FN-organet at det er på tide å forberede seg på neste pandemi.

Visepresident Kamala Harris vil gjøre saken til FNs medlemmer på mandag at det nå er på tide for verdensledere å begynne å jobbe seriøst med hvordan de vil reagere på den neste globale pandemien.

Den virtuelle talen, Harris ‘nestemann før et FN-organ siden hans innvielse, vil komme når USA utvikler seg med å vaksinere publikum, og mye av verden sliter med å skaffe vaksiner.

“Når verden arbeider for å overvinne denne pandemien, vet vi også at vi må forberede oss på den neste,” vil Harris si, ifølge utdrag fra talen som ble innhentet av The Associated Press. Talen blir arrangert av FNs faste representanter fra Argentina, Japan, Norge og Sør-Afrika.

Biden-administrasjonen markerer de første 100 dagene i kontoret denne uken. President Joe Biden er bestemt til å tale kongressen på onsdag og vil helt sikkert fremheve fremgangen hans administrasjon har gjort i å svare på den verste folkehelsekrisen i USA på mer enn et århundre.

Ifølge utdragene vil Harris skissere hvordan administrasjonen mener USA og andre nasjoner bør vurdere å fokusere oppmerksomheten. Fremgangsmåten inkluderer å forbedre tilgjengeligheten til helsesystemer, investere i vitenskap, helsearbeidere og kvinners velvære, og øke kapasiteten for personlig verneutstyr og produksjon av vaksiner og tester.

Harris sier mye har blitt lært det siste året om beredskap og respons på pandemi, men at det ville være uklokt å hvile lett.

“Vi har blitt minnet om at status quo ikke er god nok, og at innovasjon virkelig er veien å gå,” sier Harris.

Byens ambassadør i FN, Linda Thomas-Greenfield, er også planlagt å levere kommentarer på mandagens virtuelle begivenhet.

