Harry Kane advarer Liverpool om å hjelpe Nike FSG med å falle til $ 70 millioner

Fredag ​​9. juli Din Liverpool morgenfordøyelse.

Harry Kane sender Liverpool advarsel

Ben Cardiola insisterer kanskje på at Man City ikke har råd til ham, Tottenham kan insistere på at han ikke kommer noen vei, men det er overraskende å ikke se Harry Kane på Etihad neste sesong, siden han allerede har budt på sine tjenester. Theo Skiers skriver.

Slik intensjon må fylles Liverpool Hjerter med frykt.

Den engelske kapteinen startet Euro 2020 dårlig med å avskjære en mann som var isolert i angrepet, men siden starten på utslagsfasen er han tilbake til spilleren som vant Premier League Golden Boot og Playmaker-priser forrige sesong.

Three Lions semifinalekamp med Danmark er fortsatt hans beste tur.

Gareth Southgate var kampens fjerde mål for å slå laget ut av den første store finalen siden 1966, da strålende Caspar Schmeichel reddet straffen og han forlot hjemmet.

Det var mye mer med skuespillet hans enn bare å være årvåken for å få den elastiske poengsummen.

Kombinere briljant med tempoet til Raheem Sterling og Bukayo Saga, laget han en start med laveste tverrsnitt tidlig, mens ballen han ga til Arsenal-tenåringen var med på å skape Englands like mål.

Han var involvert i flertallet av de tre løvenes angrepsspill og holdt seg mot Danmarks tre midtstoppere, tok ledelsen når han trengte det, og gjenskape sin kreative Spurs-form når han falt dypt.

Kanes ønske om å forlate Tottenham stammer fra hans vantro på å vinne pokaler, og om han ønsker å flytte til Man City er absolutt noe du forventer at han skal oppnå.

Før de tapte i Champions League-finalen, hadde Cardiolas menn 17-poengs ledelse over skadet Liverpool forrige sesong, og de ser ut til å svare på den nåværende tørken for den første europacupen ved å rette seg mot England-kapteinen.

Les hele historien Her .

Nike tar grep for et fall på 70 millioner dollar

Liverpools nye eksterne kit for den kommende sesongen hadde sin store utgivelse torsdag, Skriver Dave Powell.

Den hvite steinen var farget En eksplisitt tilslutning til det populære unntaksforsøket Presentert av Reebok i sesongen 1996/97, moderniserte Nike designet med en Deal og Orange Collar.

Siden dannelsen av Premier League i 1992, har betydningen av replika skjorter vokst år etter år for klubber, med nye skjorter som åpner for andre nye forretningsmuligheter og til slutt fører til høyere inntekter.

I løpet av forrige sesongs siste hjemmekamp hadde de røde allerede introdusert den nye hjemmeskjorte for 2021/22-sesongen. Moderne design er ikke populær over hele verden og er et mye dristigere valg enn det mest klassiske, og markerer begynnelsen på forholdet mellom Nike Liverpool.

Etter hvert som fotballskjorteutformingen fortsetter å utvikle seg, blir viktigheten av å få riktig type sett mer og mer viktig. En ny skjorte kan imidlertid polarisere konseptet, kan være en sikker måte å se veksten i salget av klubbprodukter, og klubber som Liverpool bør også være forsiktige med å tilby et tilbud. Ikke vær en tradisjonell fan og ikke vil gå ut og kjøpe det nyeste settet av grunnen til at det ble utgitt.

Liverpools forhold til Nike blir sett på som å betale en garantert sum på m 30 millioner i året til det amerikanske sportsklærbedriften Reds. Men det som er innebygd i den avtalen er et 20% royalty-spark til de røde gjennom salg av lisensierte klubbvarer, som noen analytikere tror vil være verdt $ 70 millioner dollar i året til Liverpool.